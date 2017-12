EXCLUSIV / Coșmarul pe care l-a trăit Octavia Geamănu timp de 2 luni. “Am fost la foarte mulți medici renumiți, dar degeaba!”

Octavia Geamănu a trăit clipe de coșmar timp de vreo 2 luni de zile, perioadă în care s-a luptat cu o iritație urâtă la nivelul feței. Vedeta Antenei 1 a bătut în zadar la cabinetele unor medici renumiți din Capitală.

Știrista s-a alarmat în momentul în care a observat apariția unor puncte roșii din ce în ce mai pronunțate pe frunte. Deși a sperat, în primă fază, că vor trece de la sine, situația s-a agravat pe parcurs. Alarmată de acest fapt, prezentatoarea TV a intrat pe mâna mai multor doctori, dornică să rezolve cât mai repede problema.

“Deși am fost la foarte mulți medici renumiți, știi cum e, când ți se recomadă unul, altul, te duci cu inima deschisă și speri că o să se întâmple o minune. Dar nu, în cazul meu nu a fost așa. Am încercat și tratament cu antibiotic și diverse creme, dar nu au funcționat. Nu era acnee”, a declarat, pentru Libertatea, Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu:“În trei zile eram ca nouă!”

Deja când își pierduse încrederea că va scăpa de roșeața inestetică, soluția salvatoare a venit de la un specialist cu care vedeta Antenei 1 a legat o frumoasă prietenie.

“Problema era că aveam o iritație a tenului din pricina soarelui. Motiv pentru care din acel moment, medicul Amalia Anghel mi-a spus: «Nu mai ieși în viața ta din casă fără factor de protecție! Vara 50, toamna – iarna 30». Așa că pentru mine e lege: tot timpul îmi dau cu factor de protecție, mai nou folosesc un fond de ten care are și factor de protecție. Pe Amalia am cunoscut-o în vară și am devenit prietene. Ea mi-a dat două creme de la farmacie care aveau o combinație de medicamente și în trei zile eram ca nouă”, ne-a povestit Octavia Geamănu. Vedeta Antenei 1 s-a pricopsit cu problema la nivelul feței după ce a stat împreună cu fiul ei în curte. Deși s-a bucurat că s-a bronzat puțin, în realitate a avut de tras nu mai puțin de 2 luni din cauza expunerii la soare.

Octavia Geamănu face tot posibilul să aibă un ten perfect

Faptul că apare pe “sticlă” o determină pe Octavia Geamănu să acorde o atenție deosebită îngrijirii. În plus, ca oricărei femei, îi place să arate bine. “Sunt înnebunită să am tenul perfect și fac tot ce se poate ca atunci când mă uit în oglindă să îmi placă. Și nu cred că sunt singura. Cred că toate femeile își doresc asta: un ten perfect! Dar dincolo de perfecțiunea asta pe care o căutăm, de multe ori în zadar, îmi doresc mai mult să fie sănătos. Pentru mine un ten sănătos este un ten frumos. Iar pentru asta sunt dispusă să fac tratamente. De-abia aștept să îmi propună câte o prietenă un tratament pe care ea l-a încercat și care a dat rezultate, că a doua zi sunt și eu acolo”, a precizat soția lui Marian Ionescu.