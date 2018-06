EXCLUSIV/ Magda Pălimariu merge la cursuri de teatru: “E visul meu din copilărie!”

Magda Pălimariu își face timp pentru hobby-urile pe care le are. I-ar fi plăcut să își extindă aria de abilități, însă consideră că toate trebuie făcute la timpul lor. “Îmi place dansul, nu prea mai reușesc să ajung în ultima vreme. Ca și pasiune îmi plac foarte mult călătoriile, ador să pictez, să dansez, să cânt, îmi place să ascult multă muzică, muzică bună. Îmi place să cânt și la chitară, mai cânt uneori, mi-ar plăcea să cânt la pian, deja sunt prea multe și astea trebuiau învățate din copilărie. Acum nu mai avem timp”, a declarat, pentru Libertatea, Magda Pălimariu.

Magda Pălimariu nu are timp de Facultatea de Teatru

Magda Pălimariu a fost dintotdeauna atrasă de actorie. Numai că destinul i-a îndreptat pașii spre un alt domeniu. Prin urmare, vedeta Pro TV a studiat în paralel cu jobul în televiziune actoria. De puțin timp s-a înscris la cursuri de teatru.

“Asta a fost dintotdeauna, dinainte să încep televiziunea mi-a plăcut foarte mult actoria și mi-aș fi dorit foarte mult să fac Facultatea de Teatru, dar drumul a dus spre Filologie, apoi Jurnalism. În televiziune nu e timp, Facultatea de Teatru mi-ar fi luat foarte mult timp. Fiind cu programul atât de încărcat, de foarte multe ori mă trezesc dimineața la 4,00 – 5.00, mi-ar fi imposibil să mă duc la cursurile de teatru la facultate și atunci am renunțat la ideea de facultate, dar am făcut în schimb o școală de actorie și acum sunt la cursurile de teatru. E visul meu din copilărie și îmi place mereu să fac ceea ce îmi place, o fac pentru sufletul meu, să nu spun mai târziu că nu am încercat”, ne-a mărturisit Magda Pălimariu.

Vedeta Pro TV nu a mers la vreun casting și nu și-a făcut planuri în acest sens. Momentan se bucură că poate să își valorifice acest talent în cadrul lecțiilor respective. “Am învățat la cursurile de actorie că în fiecare rol trebuie să faci o substituție, să te detașezi de starea ta din ziua respectivă și să poți să intri în personajul cu pricina”, a adăugat ea. Vedeta Pro TV are masterat în Jurnalism, iar în urmă cu 3 ani a absolvit școala de actorie.

