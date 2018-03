Dacă la prima vedere numele actorului Gabriel Constantin nu vă spune mare lucru, mai ales că în România a jucat în mult prea puține filme, în străinătate numele lui a început să fie legat de tot mai multe lungmetraje și seriale de succes. Stabilit la Londra din 2009, el a fost solicitat recent în cea mai importantă producție National Geographic a momentului, „Geniul: Picasso”.

Gabriel s-a născut la Ploiești, în ianuarie 1975. S-a antrenat din copilărie pentru a deveni dansator profesionist de dansuri de societate și latino-americane, câștigând numeroase concursuri naționale și internaționale. Pasionat de actorie, în copilărie a avut o apariție în „Dreptate în lanțuri”, filmul lui Dan Pița. În 2008 a fost distribuit de Nae Caranfil în spotul de promovare „Drive Another Day” pentru TIFF, în care joacă rolul lui James Bond.

Pentru că și-a dorit o carieră de actor, s-a înscris la Royal Academy of Dramatic Art, apoi la Arts Ed London, pe care a absolvit-o în 2011. În perioada studenției a jucat teatru, a avut apariții în filme și seriale de televiziune în Marea Britanie. A revenit în România când Nae Caranfil i-a oferit un rol în „Closer to the Moon”, sau când Gheorghe Preda l-a solicitat pentru scurtmetrajul „Forma inimii în praf”, singurele proiecte românești notabile.

Chiar dacă nu a fost prezent la proiecția oficială a primului episod din „Geniul: Picasso” la Màlaga, acolo unde Antonio Banderas, Alex Rich, T.R. Knight și Sebastian Roché au pășit pe covorul roșu de la Teatro Cervantes, Gabriel Constantin a avut un motiv foarte serios pentru absența sa: se afla la Londra, unde avea premiera unui alt proiect important, lungmetrajul „7 Days in Entebbe”, regizat de José Padilha („Robocop”, „Narcos”).

Contactat de Libertatea, Gabriel Constantin a răspuns bucuros câtorva întrebări, mai ales că până acum a fost o prezență mai mult decât discretă în presa românească. „Am ajuns în proiectul „Picasso” prin metoda cea mai sigură pentru mine, dar și cea mai grea: am dat audiție. Pentru prima rundă a trebuit să mă filmez singur, iar apoi directoarea de casting, Rose Wickstead, cu care mai lucrasem deja, m-a chemat la ea în birou pentru o întâlnire cu regizorul”, a declarat Gabriel Constantin.

El mai lucrase cu echipa serialului în alt proiect, „Legends”, regizat de Kenneth Biller, în rolul unui ofițer de imigrație rus, alături de Sean Bean. „Experiența a fost mare! Și-ți spun de ce: mi-aduc aminte că în 1990, în România era difuzat serialul „Beverly Hills 90210”. N-am pierdut niciun episod. Kenneth Biller a fost unul dintre creatorii principali ai acestui serial, care numai acum, în retrospecție, îmi dau seama cât de mult m-a inspirat. Tot atunci mi-am format visul ăsta de a deveni actor și de a pleca la Hollywood. Deși a trecut mult timp până când am devenit actor, iar la Hollywood nu s-a întâmplat deocamdată să filmez, mă bucur de fiecare dată cu entuziasmul unui copil atunci când am ocazia să lucrez cu oameni care m-au inspirat”, a adăugat Gabriel Constantin, exclusiv pentru Libertatea.

În „Geniul: Picasso”, serialul care va fi difuzat de National Geographic din 23 aprilie, actorul român joacă rolul avocatului francez Riandee, în timpul procesului dispariției Monalisei din Louvre în 1911, când Picasso a fost acuzat de furt împreună cu alți prieteni. „Eu am filmat în Budapesta și deși m-au ținut zece zile în hotel, am terminat filmările într-o singură dimineață. Am făcut o repetiție cu o seară înainte, însă cea mai importantă a fost repetiția dinaintea filmării, la cameră. Asta fiind și cea mai stresantă uneori, deoarece toată lumea e prezentă: producătorii, scriitori, regizorul. Totul s-a desfășurat cu o precizie minuțioasă. Aș fi putut termina tot în 2-3 zile, însă producția preferă să te țină în hotel. În caz că se schimbă ceva, vor să se asigure că ești imediat disponibil”, a mărturisit Gabriel Constantin.

El nu a jucat direct cu Antonio Banderas pe platou, întrucât acesta îl joacă pe Pablo Picasso la bătrânețe, în schimb l-a avut ca partener pe tânărul Alex Rich, pe care l-a descris drept „absolut șarmant, talentat și haios”. „Pe Antonio Banderas l-am întâlnit la probele de costum numai cu câteva zile înainte și am fost prezentați pe scurt. Cu Sebastian Roche din păcate n-am interacționat prea mult, dar în schimb a fost un privilegiu să-l cunosc și să discult cu Noah Pink, scenaristul principal”, a mai precizat actorul român pentru Libertatea.

Angrenat momentan în mai multe proiecte, Gabriel este din ce în ce mai solicitat. „7 Days in Entebbe” a fost deja lansat în America. „Joc un francez, Alain Molina, fost ofițer care se află printre pasagerii unui avion deturnat către Uganda, ținuți în terminal în niște condiții execrabile. Nefiind evreu, personajul meu a fost eliberat după o săptămana și trimis la Orly, unde a fost intervievat de serviciile secrete franceze și Mossad despre răpitori. Pe baza acestui interviu s-a organizat un plan de salvare de succes, cunoscut sub numele de „Operation Thuderbolt”. Scenele din terminal și interviul au fost filmate în Malta, timp de o lună de zile, apoi scenele din avion s-au filmat la Londra. “Infirmus” este un film independent, care tratează stresul post-traumatic și unde joc un rol mai mare, din nou de francez – Jerrome. Sunt foarte mândru de filmul ăsta. Merge foarte bine în festivaluri. “Love Possibly” este o comedie romantică. Deși numele nu trădează deloc vreo origine rusă, joc un ruso-englez. Încă n-am văzut nimic din el și nu vreau să-mi fac așteptări”, mai spune Gabriel Constantin.

Activitatea sa este de actor full time, în mare parte la Londra, unde s-a stabilit din 2009, cand a venit să studieze. „De obicei fac roluri mici în producții mari și roluri mari în producții mici”, spune el.

În țară vine rar și stă puțin, cam de 2-3 ori pe an și cu siguranță atunci când este un proiect, ceea ce se întâmplă și mai rar. Declară că i-ar plăcea să facă film românesc, dar s-a resemnat că acest lucru se va întâmpla prea curând. „Totuși, desi în mod paradoxal nu prea am jucat români în toate producțiile astea, mă regăsesc într-un clișeu omniprezent românesc: speranța moare ultima!”, adaugă cu umor actorul.

