Fiul regretatului artist Liviu Vasilică, la nunta băiatului lui Liviu Dragnea. „Am mers cu mare drag acolo, chiar a fost surprinzătoare chemarea mea”

Interpretul de muzică populară Florin Vasilică s-a numărat printre artiștii care au cântat la nunta lui Valentin Dragnea,fiul liderului PSD Liviu Dragnea.

Pe lângă Florin Vasilică, la eveniment au mai participat artiști precum Marcel Pavel și Călin Geambașu.

Florin Vasilică a declarat, pentru cancan.ro, cum a fost la eveniment.

Printre sutele de invitați la nunta lui Valentin Dragnea, s-au aflat și mai mulți artiști celebri din România, precum Marcel Pavel, Călin Geambașu sau Florin Vasilică, fiul regretatului Liviu Vasilică.

„Am mers cu mare drag acolo, chiar a fost surprinzătoare chemarea mea. M-a surprins că m-a chemat, pentru că eu am demisionat din ansamblul local, acolo unde domnul Dragnea a fost șef. L-am văzut foarte fericit pe Liviu Dragnea, a jucat pe timpul recitalului meu. Eu n-am legătură cu politica, pe mine nu mă interesează asta. Așa cum m-au chemat dumnealor, mă poate chema oricine. Tata a fost prieten cu domnul Dragnea pentru că au colaborat pe vremea aceea. Am pus umărul cât am putut la atmosfera de acolo', a declarat Florin Vasilică.

Valentin Dragnea și Gina Tătulescu s-au căsătorit duminică. Deși inițial ceremonia religioasă trebuia să aibă loc la Biserica Sf. Elefterie, familia s-a răzgândit, ceremonia fiind oficiată într-o capelă, în Palatul Snagov.

