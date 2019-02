Busu a crescut în satul Şoimăreşti din județul Neamț, a, acolo unde a crescut şi a învăţat. De asemenea, tot acolo a avut şi prima experienţă pe scenă.



„Eu am avut 800 de grame la naştere, cât o lingură eram, atât. Născut la nouă luni. Tanti Morico, o vecină, când m-a văzut a zis: Nu, lasă domnul Busuioc că poate facem un om din el. Florin Busuioc, născut la Hunedoara, copilărind el prin satul Şoimăreşti din Moldova. Cred că suma întâlnirilor din viaţa unui om, definesc omul, aşa că am să spun: Petric Gheorghiu, Radu Anton Roman, Adrian Sârbu, Marinuş Moraru, Radu Beligan. Eu sunt al lui Busuioc din Cluj şi a lu Catinca Spătaru, devenită Busuioc prin căsătorie, din Moldova, satul Şoimăreşti. Sunt o combinaţie bizară cu o bunică născută şi ea în Moldova şi un bunic care a fost bas la opera din Cluj şi cu o soră minunată, care se numeşte Raluca. Cu o soţie minunată care se numeşte Viviana şi care mi-a dăruit doi copii la fel de minunaţi, de nu mă ridic eu la înălţimea minunăţiei lor, dar o să încerc să fac asta în viitorul apropiat. Tata era cel mai mare spunător de bancuri din Hunedoara şi Pokerist, era un mare vicios de Poker, juca Poker pe bani, adică uite o să spun acum. 5 bani deschiderea, deci câteodată venea chiar cu 80 de bani acasă. Mama ta nu se supăra? Mama nu se supăra pentru că mama ştia că are această bucurie, plăcere şi îl lăsa în pace. Cu ce se ocupa, ce făcea el? El era regizor la teatrul popular de acolo, a fost şi directorul Clubului Siderurgistul, la un moment dat, clubul care avea activitate culturală.. Deci tu, oarecum de mic erai în mediul acesta.. Sigur că da.. El, prieten foarte bun cu Florin Piersic, cu Jean Constantin. Au fost împreună pe la Cluj, pe la teatrul armatei. El a avut o istorie, însă la un moment dat s-a rupt de toată povestea asta şi a cunoscut-o pe mama care cânta în corul de la Hunedoara„, a povestit Busu în cadrul unui interviu pentru Europa FM.



În luna noiembrie a anului trecut, Florin Busuioc a fost operat la Spitalul de Urgență din Craiova. Medicii i-au montat un stent, după ce actorul a suferit un infarct pe scenă, în Craiova, și a fost resuscitat de trei ori de medici.

