Artistul de origine nigeriană, care a lansat hituri pe bandă rulantă în perioada sa de glorie – „Its my Life”, „Hello Afrika”, „One Love”, „Look whos Talking” ori „Let the Beat Go On” -, ne-a vorbit de legătura sa cu Timișoara comunistă: acolo a învățat fratele, la Facultatea de Medicină, iar el i-a finanțat studiile de la distanță și i-a ușurat viața, trimițându-i colete.

„Am crezut că nu există țigări și cafea în România, la cât am trimis! Îi trimiteam câte un colet la fiecare trei luni. Târziu mi-a explicat că erau extrem de scumpe și le folosea ca atenții în facultate”, își aduce aminte artistul, care acum e curios să vadă căminul unde fratele lui, în prezent doctor în Statele Unite, a locuit până în 1988.

Și va avea ocazia s-o facă peste numai câteva luni, când va veni în țară pentru „Diskoteka Festival”, cel mai mare festival retro din Europa, dedicat anilor 80 și 90! Acesta se va desfășura chiar la Timișoara, pe Stadionul Dan Păltinișanu, între 31 mai și 2 iunie, și-i va reuni pe scenă pe Modern Talking, Ace of Base, CC Catch, Alphaville, Sandra, Sabrina, Ricchi e Poveri, Boney M, Haddaway, Mr. President, Nana, americanii de la No Mercy ori East 17.

„Pentru studenții străini, fratele meu era cetățean nigerian, facultatea și campusul erau plătite de statul român, în dolari, nu-mi aduc aminte cât costa, noi, familia, plăteam doar o parte. Țineam legătura prin telefon în acele vremuri și se întrerupea des. Nu-mi aduc aminte să-mi fi spus că simte dictatura ori îi lipsește ceva, ba chiar i-a priit, semn că pe toată perioada studiilor n-a ieșit din România. Din discuții telefonice, mi-am proiectat în minte orașul acela într-un anume fel, sunt tare curios cum arată în realitate locul unde a învățat fratele meu, vreau să-i fac o transmisie video de acolo. El nu știe că ajung la Timișoara, dar știe că am mai fost în România”, ne-a mai mărturisit solistul, care e la rându-i medic, dar n-a profesat niciodată. Dr. Alban, pe numele său Alban Uzoma Nwapa, și-a luat diploma de dentist în Suedia, unde a imigrat la 23 de ani. Tot atunci a devenit DJ, pentru a-și putea plăti studiile, însă în scurt timp s-a dovedit bun la asta, iar hobby-ul i-a devenit profesie.

Compune și azi

Poate cel mai important exponent al curentului eurodance al anilor 90, Dr. Alban compune în continuare pentru el și alți artiști afiliați studiului său și e fericit că melodiile îi sunt din nou apreciate, de când curentul retro le-a readus în actualitate. „Nu mă mir, acea perioadă păstrează un parfum aparte, iar muzica în vogă azi a plecat în direcții experimentale. Oamenii s-au întors la muzica aceea care le-a dat stări și amintiri frumoase. Iar faptul că sunt într-un perpetuu turneu îmi arată că sunt mulți oameni inteligenți în România”, ne-a declarat el.

Dr. Alban ne-a mai adus la cunoștință că, pe lângă faptul că este „naș” al celui mai mare festival dedicat muzicii acelor ani, Diskoteka, va fi naș și la propriu, la toamnă, pentru solistul cu origini nigeriene Admiral C4C, stabilit la Cluj-Napoca (FOTO)

