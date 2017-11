Momente grele pentru tatăl Gabrielei Cristea. Eugeniu Cristea a fost internat în spital pentru a șasea oară luna aceasta și se teme că are zilele numărate.

Tatăl Gabrielei Cristea suferă de diabet, iar în urmă cu un an, piciorul i-a fost amputat din cauza bolii. În urmă cu două nopți, Eugeniu Cristea a fost internat în spital, pentru a șasea oară într-o lună.

„Zilele mele sunt numărate, am sunat de șase ori la salvare. Am sunat la Salvare pentru că mă sufocam, cam în 5 ore a venit. Poți să mori oricând. Am piciorul amputat, am diabet, sunt cardiac, problemele cu inima le-am descoperit de vreo 8 ani. Am făcut 5 infarcturi”, a mărturisit Eugeniu Cristea, la emisiunea Wowbiz de la Kanal D.

Acesta a mai povestit că ultima oară când a suferit un infarct a stat trei săptămâni internat și a fost în comă.

În afara problemelor de sănătate, Eugeniu Cristea suferă și din cauza singurătății. Spune că nu are pe nimeni și că îi lipsește soția.

Relația dintre Gabriela Cristea și tatăl ei nu este una apropiată. În urmă cu 7 ani, Gabriela Cristea și-a pierdut mama, dar nu a mers la înmormântarea acesteia, stârnind vii controverse cu comportamentul ei.