Dacă în viața de zi cu zi fie își lasă tenul să respire, fie aplică un machiaj natural, când vine vorba de apariții publice, Monica se lasă pe mâinile celor mai pricepuți. Și cum, în cei 16 ani de când a devenit celebră, aparițiile mondene nu au fost deloc puține, a “furat” meserie de la profesioniști , iar acum se poate considera expertă.

“Nu vreau să mint și să zic că pentru evenimente îmi ia puțin timp să mă pregătesc. Lui Miki Ianovici și lui Adonis Enache le-a luat o oră și jumătate să termine cu capul, adică față, păr!”, ne-a povestit Monica, mărturisindu-ne că și spoturile pe care le-a realizat pentru o firmă de cosmetice au mai contribuit la cunoștințele ei în materie de trucuri: “Să știi că nu am învățat la cursuri de actorie să mă machiez. Am făcut, la un moment dat, niște campanii pentru Anastasia, în sensul că eu le-am regizat, nu le-am filmat eu propriu-zis cu camera în mână, și atunci a trebuit să învăț foarte multe lucruri despre make-up. Dar cele mai multe trucuri le-am furat de la Miki (n.r. – make-up artist), pentru că în timp ce ea lucrează la un ochi, eu pe celălalt îl țin deschis să văd ce face”.

Monica Bârlădeanu a învățat să se machieze de la profesioniști

În afara faptului că știe să se machieze singură, Monica știe la perfecție toți pașii pe care îi face un make-up artist atunci când o machiază, așa că nu este nevoie să i se spună când să închidă sau să deschidă ochii sau când să stea nemișcată. “Acum știu cu ochii închiși pașii. Plus că la «Ferma vedetelor», când am filmat, am filmat 76 de zile! Asta înseamnă că de 76 de ori, 76 de zile consecutive, eu am fost machiată. Eu știu când e gata, în ce stadiu ești, cât să țin ochii închiși. Pot să și dorm, că tot știu cam pe unde e cu machiajul”, a completat vedeta.

VIDEO: Cosmin Nistor; FOTO: Dumitru Angelescu