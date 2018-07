Motivul pentru care Dana Nălbaru s-a întors în România. Dragoș Bucur a rămas în Irlanda

Fosta componentă a trupei Hi-Q, Dana Nălbaru, se mutase cu cei trei copii și cu soțul său, actorul Dragoș Nălbaru, în Irlanda pentru o perioadă. Dragoș Bucur filmează acolo pentru o nouă producție cinematografică.

Pe blogul ei, Dana Nălbaru a anunțat că a revenit acasă, în România, împreună cu doi dintre copii, în timp ce Dragoș Bucur a rămas în Irlanda.

„De când nu am mai scris am făcut o grămadă de lucruri, am vizitat locuri, ne-am întâlnit cu rude și prieteni și… am ajuns acasă. Din cauza alergiei și a răcelii lui Kadri care părea să nu mai treacă vreodată am decis să mă întorc cu cei mici. Dragoș și Sofia au rămas în Belfast pentru încă două săptămani+drumul de întoarcere. Când el filmează, ea rămâne să studieze sau să citească și când e liber fac o grămadă de lucruri pe care eu nu le-aș încerca niciodată…

Acasă e excelent. Eu și Kadri ne-am revenit complet, Roxana își adoră cameră și jucăriile, fac zilnic cu ei activități educative și ea a făcut niște progrese fantastice…

În Irlanda m-aș întoarce doar pentru o scurtă perioadă de timp, pentru locuri pe care n-am apucat să le văd, să îi revăd pe Laurențiu și Mihaela cu micuța lor Isabella, pe prietenul nostru Octav, medic lângă Dublin și pe vărul lui Dragoș cu familia lui. Aș fi vrut să mă pot bucura mai din plin de toate cele pe care le-am văzut și să nu par nesuferită din cauza alergiei mele dar, una peste altă, a fost o experiență de o lună pe care nu o voi uita”, a spus Dana Nălbaru.

