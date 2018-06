Dragoș Bucur este implicat într-un nou proiect cinematografic, alături de mai mulți români, iar asta presupune să stea timp de două luni în Belfast, Irlanda. Dana Nălbaru își ține la curent fanii cu tot ceea ce face, așa că a postat un nou mesaj pe blogul personal.

“ Am fost pe drumuri mult zilele astea si seara am cazut mai tot timpul “la datorie”. Azi Dragos a inceput repetitiile pentru filmari si ne-am intors in Belfast, ploua de rupe de dimineata, copiii au vrut la plimbare, eu nu mi-am luat incaltari potrivite (maine caut sa-mi cumpar niste ghete) si, de aceea, pentru mine n-a fost ziua perfecta. Am ajuns la camper uda leaorca la picioare si inghetata cobza. Am incercat azi cu copiii Titanic Museum si tot ce am reusit sa vedem a fost un cor de fete care canta chiar la intrare. Era extrem de aglomerat si copiii n-au avut chef sa intre prin multimea de oameni asa ca ne-am orientat spre un fel de trenulet care facea turul cartierului Titanic. N-am inteles nimic din plimbarea respectiva, dar am ras copios. Copiii faceau glume pe seama faptului ca inghet si ca ne-am trezit sa urcam intr-un astfel de mijloc de transport cand sunt frigul si ploaia mai puternice. Dulce a fost revenirea la masina si caldura. Seara am gatit paste, copiii se uita peste niste carti acum si eu savurez un pahar cu Guiness in timp ce scriu aceste randuri. Despre locurile prin care am fost vor vorbi fotografiile. Va imbratisez, Dana”.

Citește și