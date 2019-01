Gheorghe Turda a trăit o poveste de iubire cu solista de muzică populară Nicoleta Voicu, însă cei doi și-au spus adio zilele trecute. După separare, ambii au făcut declarații despre motivul care a dus la ruptură. Cei doi au avut o relație de un an.

Deși s-au separat, se pare că Nicoleta Voicu își dorește o împăcare cu cel care i-a fost partener de viață până de curând. Potrivit click.ro, Nicoleta Voicu a recurs la talentul ei poetic pentru a-l recâștiga pe artist. nicoleta Voicu i-a compus o poezie erotică lui Gheorghe Turda:

„Te-aş iubi ca o felină/În lenjerii de mătase. Să-mi simţi trupul pe tot trupul,/Geana nopţii să se lase. Îţi simt buzele pe spate, Agonia-n mine curge./Tu mă arunci în păcate,/ Eu te iubesc pân la sânge”.

Gheorghe Turda nu a fost impresionat de versurile transmise de fosta sa iubită.

„Un maramureşean, când îşi dă cuvântul, îl şi respectă. Eu am spus că ne-am despărţit şi nu vreau să mă mai împac cu Nicoleta. Am auzit că e tristă, că plânge pe la televizor, dar nu mă înmoaie. Poezia e frumoasă, doar că ea a făcut o gafă prea mare ca eu să pot să trec peste ea”, a declarat interpretul de muzică populară pentru sursa mai sus-menționată.

Artistul a fost extrem de deranjat de faptul că fosta sa parteneră s-a lăudat peste tot că l-a îngrijit pe perioada cât a fost bolnav.

„A strigat în gura mare că m-a îngrijit, mi-a stat la căpătâi atunci când mi-a fost depistat cancerul de piele. În fapt, a fost vorba despre o aluniţă pe care am avut-o la tâmplă, şi care mi-a fost extirpată imediat. A durat 30 de minute, apoi am plecat acasă pe picioarele mele şi cu un mic pansament în locul cu pricina. Acasă a trebuit să urmez un tratament care presupunea curăţarea acelei răni şi aplicarea unor picături speciale, de două ori pe zi.

Deci nu am fost bolnav, nu am căzut la pat, nu am avut nevoie să mă spele sau să mă hrănească cu linguriţa. A fost cea mai simplă treabă, iar pentru faptul că ea m-a însoţit la medic şi mi-a pus acele picături, cred că am fost un mare domn cu ea, financiar vorbind. Însă nu asta vreau să scot în evidenţă, nu vreau să mă laud. Dar, totuşi, nu suport minciuna şi urăsc când cineva îmi „scoate ochii”. Sunt un om zdravăn, sănătos. Ce să zic, cred şi eu că plânge după mine la cât am răsfăţat-o”, a mai spus Gheorghe Turda.

