Pepe, pe numele său real Ionuț Nicolae Pascu, e înconjurat de copii la “Next Star", emisiunea-concurs de la Antena 1, și îi place asta la nebunie. Raluca, soția lui, e și ea, zilnic, în compania prichindeilor, la grădinița pe care o conduce – afacere de familie, înființată anul trecut. Pe el compania celor mici l-a făcut să-și dorească încă un bebe, însă, după negocieri intense și de durată, a cedat. Raluca e prea ocupată și acasă, cu fetițele, și la grădinița pe care o are în grijă, ca să-și asume o nouă sarcină și apoi toată bătaia de cap pe care o presupune un nou-născut. “Cred că cel de-al treilea copil nu mai vine, nu mai vrea Raluca și o înțeleg", ne-a mărturisit Pepe. Așadar, singura soluție rămâne adopția, dacă vedeta și soția lui vor decide, totuși, că mai trebuie un bărbat în casă. Până la urmă, Horia Brenciu a adoptat și e fericit cu decizia luată, la fel Teo Trandafir!

Pepe nu va avea băiatul pe care și-l dorește, dar muncește din greu pentru “siguranța zilei de mâine" a fetelor sale

Până să ia o decizie în această privință, Pepe ne-a mărturisit că, de când a devenit tată, totul se învârte în jurul fetelor. Tot ce face e pentru Maria și Rosa, comorile lui, născute una în august 2012, cealaltă în aprilie 2015. De altfel, din dragoste pentru ele a și dat numele grădiniței sale Rosamaria. “Prioritatea mea sunt copiii, familia, cariera și siguranța zilei de mâine. Vreau să fiu cât mai aproape de ceea ce mă face fericit, adică de familia mea", spune cântărețul, a cărui poreclă, latin-lover, nu se mai justifică de când a devenit bărbat de casă.

Vacanța de vară rămâne un vis. Și el, și Raluca sunt ocupați

Pepe muncește foarte mult pentru ca fetelor lui, Raluca, Rosa și Maria, să nu le lipsească nimic. Are emisiuni, concerte, repetiții și, din acest motiv, nu are cum să-și ia concediu – cel puțin, nu vara, adică fix în sezonul concediilor! “Nu avem timp de o vacanță lungă, doar să fugim câte două-trei zile pe undeva, la munte sau la mare. Deja am fost trei zile pe la munte și vom mai merge. E foarte greu să ne rupem de responsabilități și de programul pe care deja îl avem. Eu sunt cu filmările și concertele, iar Raluca este ocupată cu grădinița, care funcționează și pe timpul verii", ne-a explicat cântărețul.

EXCLUSIV/ Irina Loghin se îmbracă, la 79 de ani, ca o adolescentă! Poartă blugi rupți și tricouri