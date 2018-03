Primele declarații ale Elenei Udrea despre copilul pe care l-a pierdut. “Așa a vrut Dumnezeu”

Elena Udrea a pierdut unul dintre gemenii cu care era însărcinată. Aceasta a făcut primele declarații despre situația prin care trece.

În umă cu ceva timp, Elena Udrea anunța că este însărcinată cu iubitul ei, Andrei Alexandrov, ea urmând să aibă gemeni băieți. Din păcate, Elena Udrea a pierdut unul dintre copii.

Despre situația în care se află și despre pierderea suferită a făcut declarații Elena Udrea la emisiunea “Star Matinal”, de la postul de televiziune Antena Stars.

“Aşa a vrut Dumnezeu. A vrut să fie unul singur acum, aşa că sunt liniştită. Aşa cum a vrut să fac acest copil acum, când nu era prioritatea mea, când viaţa îmi era destul de complicată şi totuşi s-a întâmplat totul în nici o lună. Acum trebuie să stau în pat încă o perioadă pentru a preveni orice risc. Evident că nu am fost pregătită pentru un astfel de moment, învăţ lucrurile necesare în fiecare zi. Sarcina nu este ceva pentru care ai nevoie de doctorat, dar sunt situaţii pe care ştii să le previi ori la care să ştii cum să reacţionezi, aşa că m-am pus pe studiat.

Mă simt bine acum, sarcina evoluează normal după momentul în care am pierdut unul dintre copii. M-am simţit foarte bine la început şi cred că am exagerat cu efortul, ignorând recomandările medicilor, am călătorit, am cărat bagaje, am făcut mişcare. Medicii de aici s-au mirat de situaţia mea”, a declarat Elena Udrea.