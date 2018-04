Smiley, dezbrăcat de secrete! Chiar dacă zvonurile îl dau cuplat cu Gina Pistol, Smiley rămâne, până la confirmarea relației, unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz. Un burlac despre care fanele ar vrea să știe… TOT! Iar noi am aflat o parte din acest tot și le spunem azi care sunt preferințele îndrăgitului cântăreț și prezentator de la “Românii au talent” în materie de mâncare, de lectură sau de petrecere a timpului liber…

Libertatea: Ce faci când ajungi seară acasă, frânt de oboseală? Poate… te trântești pe canapea, cu o bere și o pizza, la televizor?

Smiley: De obicei, nu prea ajung seară acasă epuizat, ci dimineața. (râde) Dacă se întâmplă să ajung, totuși, pe seară acasă, mai joc o FIFA, mă mai uit la un film…

Ce preferi, pizza sau sarmale? Hamburgeri și cartofi prăjiți cu brânză rasă sau salată de pui? Ciocolată și prăjituri sau fructe?

Depinde de ocazie. Dacă sunt la studio, mai degrabă pizza, dar s-a întâmplat să mănânc și sarmale – le prefer, totuși, de sărbători. Hamburger și cartofi prăjiți. Dacă e vorba despre o poftă, atunci aleg prăjiturile, dar mai sunt ocazii în care trebuie să mai mâncăm și… ce trebuie, nu doar ce ne place.

Sală sau leneveală, în weekend, către ce te trage ața?

În weekend, eu nu sunt acasă, de cele mai multe ori, pentru că am concerte. Așa că nu poate fi vorba nici de sală, nici de lenevelea, cu toate că efortul despus pe scenă poate fi mai intens decât o oră de sport. (râde)

Smiley, dezbrăcat de secrete: “Mi se întâmplă să pierd foarte des…”

Ce citești, ficțiune, scriitori români, cărți de dezvoltare personală?

Nu prea citesc ficțiune, ci, mai degrabă, chestii care mă interesează despre industria muzicală și afaceri… Cea mai recentă carte pe care am deschis-o este “Crushing It!: How Great Entrepreneurs Build Their Business and Influence and How You Can, Too” a lui Gary Vaynerchuk.

Ești atent sau împrăștiat? Ți se întâmplă să pierzi lucruri?

Mi se întâmplă să pierd foarte des ochelarii de soare. Ultimul lucru pierdut… chiar ochelarii de soare pe care i-am luat acum o lună. (râde)

Pe ce obișnuiești să cheltuiești, ce slăbiciune ai – haine, pantofi, cărți, gadgeturi, ceasuri, obiecte de artă?

Nu am slăbiciuni de genul asta. Banii tot pe muzică îi cheltuiesc: scule pe care le iau pentru scenă, pentru trupă, pentru studio. Asta e cea mai mare slăbiciune a mea.

Flori, ciocolată, parfumuri – ce cadouri faci?

Flori îmi place să ofer.

Ai fost la vreo piesă de teatru de-a lui Pavel? El a venit la concertele tale? Ați comparat spectacolele, v-ați dat sfaturi?

Da, am fost la mai multe piese de teatru ale lui Pavel: “Svejk”, “Natură moartă cu nepot obez”, “Pyramus & Thisbe”. Îmi place să îl văd pe Pavel la teatru, dar nu mi-aș permite să îi dau vreun sfat despre actorie. El, în schimb, îmi mai dă sfaturi, pentru că i le cer. Îi cer sfaturi din punctul de vedere al spectatorului.

Ai face schimb cu Pavel pentru o zi? El, la studio și cu concertele, tu, acasă, având grijă de trei fetițe…

Doamne! Așa, pentru o zi de duminică, în care m-aș bucură doar de lucrurile frumoase, cred că da. Dacă ar fi duminică, cred că și el ar face față studioului. (râde) Un weekend ar merge, dar cred că ne-ar fi foarte greu fiecăruia să întrăm în pantofii celuilalt.

Dacă ai fi, pentru o zi, un om obișnuit, ce ai face? Fără obligații, fără presiune, fără să te recunoască lumea pe stradă…

Eu sunt un om obișnuit în fiecare zi, doar că sunt mai cunoscut decât alți oameni obișnuiți.

Ce-ai face dacă ai avea foarte, foarte mulți bani?

Probabil că aș face același lucru, doar că la un nivel mult mai mare.

Dacă ar fi să urci pe scena “Românii au talent”, concurent fiind, și ar trebuie să faci altceva decât să cânți… ce alt talent te-ar putea ajută să impresionezi jurații?

E greu să spun… cred că am talent la strâmbături, dar nu știu dacă aș putea să trec mai departe cu talentul ăsta…

FOTO EXCLUSIV/Loredana Groza a petrecut pe cel mai mare vas de croazieră din lume. „Fiica mea a spus că a fost cea mai frumoasă vacanță