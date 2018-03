AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca mulți artiști din România, cântăreața ne-a mărturisit că a fost nevoită să muncească, la începutul carierei, pentru că altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. Invitată la “Interviurile Libertatea”, AMI ne-a dezvăluit cum Andra și tatăl ei i-au oferit primul job.

AMI, care a mărturisit recent că a fost complexată de înălțimea ei în adolescență, abia împlinise 18 ani când a decis să părăsească Baia Mare pentru a-și încerca norocul în Capitală. Nu a vrut să stea la facultate pe banii părinților, ci a ținut să fie independentă. “Am împlinit 18 ani și m-am mutat în București. Eram clasa a 12-a. Era totul nou pentru mine. Mă întreb,de multe ori, ce era în capul meu să mă mut chiar în clasa a 12-a, când aveam de dat bacul, cu profesori noi, mod de predare nou, colegi noi, totul nou… Nu știam pe nimeni. Însă mi-am dorit să vin la București înainte cu un an de a intra la Facultate, la Conservator, ca să mă obișnuiesc puțin cu lumea asta. Eram oarecum obișnuită cu Bucureștiul, pentru că mai veneam la concursuri, așa că nu mi-a fost foarte greu. Mai greu mi-a fost cu despărțirea de casă, de prieteni, de locurile cunoscute”, ne-a povestit AMI, mărturisind că primul job i-a fost oferit de una dintre juratele de la “Românii au talent”: Andra.

“A fost o perioadă când am lucrat ca asistent manager. Adică, primul meu job a fost de asistent manager la Andra Măruță. Inițial, mersesem la ea la un casting pentru backing vocals. Cântasem și cu vioara, și cu vocea și am fost acceptată, așa că mergeam la concerte cu ea. Dar după, mi-a propus tatăl ei, Mihai Alexandru, să îl ajut pe acolo, pe la firmă. Așa am ajuns asistent manager. Am învățat totul din mers, pentru că eu nu știam să lucrez nici pe calculator, habar nu aveam să fac absolut nimic. Dar într-o lună, eram cea mai tare secretară, cel mai tare asistent manager!”.

AMI a lucrat asistent manager pentru Andra, în timp ce era și în trupa ei

După ce s-a lansat în cariera solo, AMI a fost nevoită să renunțe la job, însă și acum își aduce aminte cu plăcere de perioada în care Andra și tatăl ei, Mihai Alexandru, au avut grijă de ea și au tratat-o ca pe un membru al familiei. “După ce am plecat de acolo, le-a părut rău . Fiind și ardeleni – ei sunt din Turda -, s-a legat o prietenie frumoasă. Eu eram fix ca în familia mea, așa mă simțeam. Sunt niște oameni extraordinari și foarte calzi”, ne-a mai spus AMI, completând că deși jobul era destul de solicitant, s-a descurcat de minune. “Așa mi-am câștigat primii bani. Mergeam și la facultate, și la concerte, dar și răspundeam la telefoane. Mi-a ajutat foarte mult perioada aceea, am învățat foarte multe”.