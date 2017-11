Aylin Cadîr a născut un băiețel. Prima imagine cu micuțul Amza

Aylin Cadîr a născut un băiețel perfect sănătos. Artista a postat pe contul de socializare, prima imagine cu bebelușul ei. Vedeta a dezvăluit și numele celui de-al doilea copil.

Aylin Cadîr și soțul ei trăiesc cea mai frumoasă perioadă. Cei doi au devenit din nou părinți. Interpreta a postat pe Faceboo, un mesaj emoționant.

Aylin Cadîr a născut un băiețel, la sfârșitul acestei săptămâni

„Cand trei devin patru, cand ajungi acasa si zici “uau, suntem din ce in ce mai multi!” Ce a fost usor a trecut. Dupa cum spunea un ilustru anonim “primii 15 ani sunt mai grei”. Ii asteptam cu bratele deschise! El e Amza. 1st photo by #stefanpopescu”, a scris Aylin pe contul de Facebook. Extrem de curajoasă, Aylin Cadîr a rămas însărcinată la un an după ce a devenit prima dată mamă

