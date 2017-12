Carmen Șerban a răspuns acuzațiilor cu privire la videoclipul filmat în biblioteca UMF. Artista a ținut să precizeze că ea nu este manelistă, așa cum s-a spus.

Carmen Şerban este de părere că melodia sa este una decentă, cu versuri frumoase. Clipul melodiei „Dacă te încurc”, interpretată de Carmen Șerban „feat. Dj Milionor”, a fost publicat pe contul de youtube Carmen Șerban Canal Oficial, în data de 8 decembrie, adunând până acum aproape 100.000 de vizualizări. S-a declanșat o anchetă internă.

” Eu nu sunt manelistă! Eu sunt Carmen Şerban: cântăreaţă de muzică de petrecere. În 24 ani de carieră am cochetat cu manelele aproximativ trei ani, însă dat fiind faptul că nu cântam foarte bine acest gen, am decis să renunţ. Am colegi de breaslă care cântă excepţional genul manele şi cred că am făcut bine renunţând la manele şi rămânând pe genul care m-a consacrat, mai exact muzica bănăţeană şi sârbească. Nu trebuie să dau explicaţii nimănui. Sunt un om care face totul corect. Sunt cu toate actele în regulă. Melodia este una cu versuri decente şi frumoase. E o poveste de dragoste între doi tineri studenţi. Totul este perfect decent în videoclip, inclusiv ţinutele acestora(…) Cei care nu au cultură muzicală pot spune ce vor ei despre genul muzical al acestei piese. Adevărul este unul singur – este un progres al meu, ca artist, evoluez, studiez şi investesc în educaţia mea interioară şi exterioară. Sunt un om care a absolvit studii superioare şi sunt un artist apreciat şi respectat. În rest, ce pot sa zic … există o vorbă „Nici pe Dumnezeu nu-L iubeşte toată lumea.“ a declarat Carmen Şerban pentru adevărul.ro.

Citește și

Visul doctorului Adrian Crăciun, salvatorul copiilor născuți prematur la Maternitatea Cantacuzino: multe fotografii la panoul de ”absolvenți”

EXCLUSIV/Șeful DIICOT: România a exportat criminalitate organizată în Vest. Aceasta se va întoarce la un moment dat