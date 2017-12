Carmen Șerban a filmat un videoclip în biblioteca UMF. Videoclipul unei manele a interpretei Carmen Șerban, apărut luna această, a fost filmat în biblioteca mare a Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Carol Davila din București, ceea ce a stârnit critici aprinse pe Facebook, în comunitățile de medici și studenți la medicină.

Aceștia sunt nemulțumiți de asocierea unei instituții de prestigiu a învățământului și medicinei românești cu astfel de muzică, comentează hotnews.ro.

Clipul melodiei „Dacă te încurc”, interpretată de Carmen Șerban „feat. Dj Milionor”, a fost publicat pe contul de youtube Carmen Șerban Canal Oficial, în data de 8 decembrie, adunând până acum aproape 100.000 de vizualizări.

În videoclip, cântăreața privește rafturile bibliotecii, răsfoiește interesată o carte groasă de medicină, apoi începe să cânte și să urmărească doi tineri cum flirtează și apoi dansează, pe versuri precum „dacă te încurc, gonește-mă sau mușcă-mă, dă-mi ceva să beau și oprește-mă”, încurajată de un bărbat, probabil Dj Milionor, care intervine în engleză: „It’s Carmen Șerban! You have the best music, babe!”

Contactat de Realitatea TV, rectorul UMF, Ioanel Sinescu, a precizat că în cadrul Universităţii a fost declanşată o anchetă internă, pentru a se stabili exact cine a permis realizarea videoclipului lui Carmen Șerban, artista care a slăbit 6 kilograme într-un timp record, în interiorul bibliotecii.

Clipul a fost semnalat luni, pe Facebook, de către medicul Vasi Rădulescu, potrivit caruia „UMF Carol Davila, acea instituție de prestigiu care produce medici, a permis filmarea unui videoclip al unei manele, chiar în incinta facultății. In acea bibliotecă am tocit mii de pagini, ca un intelectual tâmpit ce sunt”.

“Aş dori ca prietenii jurnalişti şi din media să nu sară peste treaba asta. E ceva de vis. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional. UMF Carol Davila, acea instituţie de prestigiu care produce medici, a permis filmarea unui videoclip al unei manele chiar în incinta facultăţii. În acea bibliotecă am tocit mii de pagini, ca un intelectual tâmpit ce sunt. Am primit acest mesaj de la un student la medicină: „Domnule doctor Rădulescu, vreau să va arăt ceva: Acesta este un videoclip al unei manele. Este filmat în biblioteca mare din UMF Carol Davila, pe parchetul pe care au călcat, cândva, George Emil Palade, Ion Cantacuzino, Prof. Gerota sau Victor Babeș. Aici s-a ajuns, la o asemenea prostituție pentru câteva mii de euro, probabil, într-una din cele mai importante instituții academice din țară. Eu, ca student, sunt profund dezamăgit. Îmi va fi greu să mai intru la fel în bibliotecă. Nu mai spun că, la unele cărți “pipăite” atât de tandru de doamna manelistă, noi nici nu avem acces. Sunt prea vechi și valoroase, iar noi suntem doar studenți, nu maneliști. Nu știu exact de ce v-am scris, poate pentru că percep în dumneavoastră vocea noastră, a celor care (încă) mai sperăm. Poate vă va amuza, poate vă va face greață. Aici am ajuns… O seară bună!” Greaţă. Şi iar n-am metoclopramid în casă. Aştept şi eu o poziţie oficială, dacă se poate. Nu ştiu ce anume să tăguiesc, pentru ca mesajul să ajungă la cine trebuie. Paginile UMF Carol Davila nu par oficiale. Poate mă ajutaţi voi. V.”, este mesajul postat de medicul cardiolog Vasi Rădulescu, pe pagina sa de Facebook.

UMF a mai fost în mijlocul unui scandal, la sfârșitul lunii noiembrie, după problemele de la examenul de rezidențiat, privind notarea.

Iată ce spunea, atunci, ministrul Sănătății, Florian Bodog, despre scandalul de la rezidențiat: „Nu au existat derapaje privind notarea”.

