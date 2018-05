Câştigătorul Exatlon România 2018 va fi ales miercuri, 23 mai, într-o transmisie live la Kanal D. Ionuţ Sugacevschi şi Vladimir Drăghia au ajuns în marea finală şi vor lupta pentru marele premiu, în valoare de 100.000 de euro.

Ionuț Liviu, inginer de profesie, unul dintre cei zece concurenti care formeaza Echipa Războinicilor, a fost surpriza de la “Exatlon”, cel care i-a uimit pe cei din Echipa Faimosilor prin agilitate.

Relatia dintre mama si fiu este foarte puternic sudată și certificata de glasul sugrumat si lacrimile greu stapanite ale lui Ionut atunci cand vorbeste de cea care i-a dat viata. Doamna Sugacevschi povesteste cu umor ca fiul ei o alinta “Iubita mea” si amintirile din copilaria “Jaguarului” de la “Exatlon” sunt vii pentru ca, spune mama acestuia, Ionut isi pastreaza si acum o parte din inocenta primilor ani de viata.

Ionuț Sugacevsch, pasionat de box

Mereu in miscare, gata sa sara un obstacol, Ionut s-a apucat de sporturi de contact inca din scoala generala. A inceput cu boxul si strabatea constiincios orasul sa mearga la fiecare antrenament. Doamna Sugacevshi isi aminteste ca il ruga sa isi anunte antrenorul ca nu poate lupta pentru ca era accidentat, insa raspunsul fiului sau a fost mereu ca trebuie sa lupte si sa castige.

“A intrat de multe ori in cusca accidentat. Imi amintesc ca a avut degetul mare rupt, apoi ruptura intre degetul mare si cel mijlociu, dar nu a contat, s-a dus. Odata s-a luptat la Galati si mie mi s-a facut rau cand l-am vazut acolo, in cusca, plin de sange. Eu am tipat la adversarul lui , dar nu auzea nimeni in galagia aia. Si m-au scos afara pentru ca mi s-a facut rau”, isi aminteste mama luptatorului care a pierdut sirul premiilor castigate de fiul sau.

Doamna Emilia Sugacevschi a muncit din greu, pe santier ca fierar-betonist, toata viata pentru a-si creste cei doi copii, dar si pe nepoata ei, ramasa orfana. Eforturile sale insa au fost rasplatite, Ionut amintindu-si de fiecare data sa-i faca o bucurie de ziua ei sau mici surprize ori de cate ori are ocazia. „Primul cadou fost un set de cescute de cafea, de ziua mea, era micut. Eu le dadeam bani pentru pachetel la scoala, si lor, si nepoatei mele. El a strans banutii si mi-a luat un set de cescute frumoase cu flori, asa cum i-au placut lui.

