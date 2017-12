Corina Bud a purtat doar o inimă pe fund, la Gala Elle Style Awards. Artista a avut cea mai îndrăzneață apariție pe covorul roșu, în cadrul celui mai așteptat eveniment al anului.

Corina Bud a fost prezentă la Gala Elle Style Awards 2017, eveniment organizat la Palatul Parlamentului, miercuri 6 decembrie.

Corina Bud, mai sexy ca niciodată

Interpreta s-a îmbrăcat în stilu-i caracteristic, purtând doar o inimă pe fund și reușind să atragă privirile tuturor. Printre invitați se numără Andra și Cătălin Măruță, Simona Halep, Antonia și Alex Velea și mulți alții.

Pentru că e o ediție aniversară, revista Elle, cea mai citită revistă glossy din România, a pregătit un show de zile mari, la care cele mai populare vedete vor fi premiate pe baza voturilor primite de la cititori. Practic, la 20 de ani de existență, Elle a pus la cale un eveniment ”sexy, stilish, spirited”, cu un dress code spectaculos, în cadrul căruia vor fi premiate personajele reprezentative din mai multe categorii. Best designer, best young designer, best hairstyist, best make-up artist, best photografer, best model, best personal-style, best romanian brand, best fashion blogger și, desigur, best pop artist.

Citește și