Extrem de asumată în ceea ce privește deciziile pe care le-a luat în viață, DJ Wanda ne-a mărturisit că se lasă din nou pe mâna medicului estetician. La cei 42 de ani, bruneta este conștientă că nu mai poate arăta ca la 20 de ani.

Pănâ acum a preferat să se mențină prin sport, yoga și un regim alimentar sănătos, însă DJ Wanda se gândește serios, pe lângă altele, să facă mici corecturi și la nivelul bustului. „Sunt o persoană care, în primul rând, din punct de vedere fizic nu am niciun fel de problemă, nu am avut niciodată, însă în ceea ce privește partea facială, aici mă refer la cearcăne, riduri nu am cum să nu le corectez. Știi cum e, timpul merge mai departe. Am 42 de ani pe care îi voi împlini în aprilie, așa că dacă cineva își imaginează că timpul stă pe loc, îngheață tot, și cineva rămâne tânăr și frumos, la fel cum era în urmă cu 20 de ani, se înșeală. Deci e clar că fac botox, îmi fac cearcăne atunci când am nevoie și a apărut acum o tehnică foarte-foarte bună de „fire”, care îți revergorează calitatea pielii feței”, ne-a povestit Wanda.

DJ Wanda se lasă din nou pe mâna medicului estetician

Chiar dacă susține că nu este obsedată de aspectul fizic și nu și-a făcut o regulă să treacă periodic la cabinetul medicului estetician, DJ Wanda afirmă că este conștientă că este persoană publică și nu-și permite să apară oricum în fața publicului. „Așa cum am mai spus, timpul trece peste noi și eu vreau să îmbătrânesc, dar să îmbătrânesc în modul meu. Fiind persoană publică și lucrând mereu cu publicul nu vreau ca nimeni să spună: „cât de obosită e”.

Toate lucrurile astea le fac pentru a atenua oboseala sau anii care trec. În 2018 nu știu de ce o să am nevoie, dacă voi avea nevoie o să-mi fac. Am discutat cu doctorul Juravle și poate o să-mi fac o intervenție majoră, de înfrumusețare în zona bustului. Sub nicio formă nu-i fac mai mari, e o tehnică foarte mișto, nouă pe care vreau să o încerc. Nu sunt foarte sigură dacă și când o să fac pasul, dar vreau să mă bucur de mine așa cum pot eu”, ne-a mai mărturisit Wanda, completând că imediat după ce a scăpat de problemele pe care le-a întâmpinat anul trecut i-a cerut ajutorul medicului pentru a scăpa de cearcănele dobândite în ultimele luni.

„Anul trecut a fost foarte dur pentru mine, a fost un an care a lăsat nu neapărat urme, dar cumva s-a resimțit. Și primul lucru, în momentul în care am început să mă simt mai bine, a fost să am grijă de cearcăne”.

VIDEO: Cosmin Nistor

