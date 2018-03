Eliminare surpriză la Exatlon, în ediția de miercuri seara, 7 martie. Din păcate, Alex a părăsit competiția cu lacrimi în ochi, mai ales că nu se aștepta ca publicul să îl vrea acasă.

Cele trei nominalizari au venit ca un trăsnet pentru Alina, Alex și Lupu, dar si pentru cei cu care s-au împrietenit și au o relație strânsă încă de când au intrat în competiție.

Din pacate, pentru Alex competiția EXATLON România se termina aici. “Ei sunt puternici, nu le mai rămâne decât să fie o echipa. Cred că eu am fost sacrificiul. Am încredere în ei. Sunt familia mea de la Exatlon. Am spus ce aveam de spus. Este momentul să mă întorc la familia mea, echipa mea, cu toate ca și voi sunteți acum echipa mea”, a spus Alex, înainte să plece din competiție.

