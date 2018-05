Pe Mihaela Rădulescu o știm sexy și în formă dintotdeauna. O singură dată a sărit rău din grafic, în timpul sarcinii, iar după naștere, aproape a dat în depresie din cauza cifrelor afișate de cântar. Recent, s-a blamat public pentru faptul că și-a dat voie să exagereze cu mâncarea cât a fost gravidă, iar pentru Libertatea și-a dechis sufletul și a recunoscut cât de tare a marcat-o să se vadă dublă…

Până de curând, diva din juriul “Românii au talent” nu a dat nici un semn că a privit starea ei din timpul sarcinii și cea de după naștere altfel decât ca fiind normală; după 13 ani însă, a ieșit la rampă cu o declarație tulburătoare. A spus despre sine că era: “o grasă nefericită” și “o balenă eșuată”. Avea 32 de kilograme în plus, “dobândite prin indolența de a mânca fără noimă, de bucurie că eram gravidă și că aveam o sarcină fără probleme”.

“Am exagerat cu mâncatul pe perioada sarcinii, o greșeală pe care o fac multe gravide. Și repet, eSTE o greșeală. Am corectat-o după ce am născut, cu o dietă disociată construită pe tiparul meu de dr. Mihaela Bilic, dar mi-am revenit rapid și la disciplină fizică, am făcut sport zilnic, în special cardio, ca să ard sănătos grăsimile. Mi-am revenit la forma inițială după vreo 6 luni, timp în care am și alăptat. Nu e o misiune imposibilă și nici nu trebuie făcută cu disperare, ci cu multă răbdare și consecvență. Ideal ar fi fost să nu ajung dublă cât am fost gravidă, dar am pierdut controlul. Și mi-am învățat lecția. Nu se va mai repeta”, e povestit Mihaela, în exclusivitate pentru Libertatea.