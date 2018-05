Sandra Stoicescu a făcut scufundări în Maldive, de ziua ei. Vedeta de la Antena 3 a făcut o pasiune pentru snorkeling recent, după ce a învățat să schieze și a încercat și alte sporturi, iar anul trecut, când a venit vorba să planifice vacanța de primăvară, a ales un loc unde să-l poată practica.



Ca o tradiție, în fiecare an, de 28 aprilie, Sandra și soțul ei, Sergiu, merg într-o vacanță exotică, unde încearcă să se bucure la maximum de fiecare moment. Chiar dacă vor să vadă mereu locuri noi, anul acesta au ales să se întoarcă în Maldive. “Din noiembrie știam exact unde mergem pe 28 aprilie, de ziua mea. Eu am insistat, pentru că am mai fost în Maldive acum 4 ani și m-au cucerit natura, culorile, vietățile, coralii, liliecii… da, liliecii! Sunt fruit bats, lilieci frugivori, numiți și câini zburători sau vulpi zburătoare. Grija tuturor de aici este de a păstra natura cât mai neatinsă. Și la snorkeling suntem rugați să nu atingem vietățile marine sau coralii. Împreună, eu și Sergiu alegem mereu destinații cu plajă pentru vacanță. Cu timpul, descoperi că o carte bună e mult mai folositoare în bagaj decât 3 rochii, așa că asta le recomand celor care aleg asemenea destinații. Și fără tocuri, evident. Recomand să mergeți desculți, pentru o mai bună legătură cu natura, cu pământul”, ne-a povestit Sandra.

Dat fiind faptul că Sergiu este extrem de pasionat de fotografie, Sandra profită la maximum de acest lucru și se lasă imortalizată în orice ipostază. În această vacanță, și-au umplut cardul de memorie cu imagini surprinse chiar și sub apă!

Sandra Stoicescu a făcut scufundări în Maldive alături de soțul ei, Sergiu

Vacanța din Maldive are o dublă conotație. Nu este doar un cadou pentru ziua de naștere a prezentatoarei TV, ci și un cadou pentru amândoi. Cei doi au grijă ca an de an să repete luna de miere printr-o vacanță inedită.

Anul acesta, Sandra și Sergiu au împlinit 5 ani de căsătorie, așa că s-au întors pe insula unde s-au simțit cel mai bine. “O lună de miere în fiecare an. Principiul nostru – vezi, totul este pe principii, dar foarte sănătos – este că avem o relație foarte unită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Ne completăm foarte bine în toate. Ne plac vacanțele. Eu, până să-l cunosc pe el, nu mergeam nicăeri. De principiu, vacanța era la serviciu. De ziua mea, el a fost cu ideea: trebuie să mergem undeva la capătul Pământului și să fie cald. Este început de mai, sfârșit de aprilie, 28 aprilie. În primul an am fost în Punta Cana, în Republica Dominicană, următorul an am fost în Maldive, de care ne-am îndrăgostit iremediabil… Nu există ceva mai frumos. Apoi am fost în Mauritius, Curacao. Acum, Maldive din nou, pentru că ne era dor de Maldive”, ne-a mărturisit Sandra Stoicescu.