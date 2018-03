Tensiuni între Simona Florescu și fiica ei, Ioana Dichiseanu. Fosta soție a lui Ion Dichiseanu a vorbit despre nepoțica ei și despre cum s-a schimbat viața ei, după ce micuța a venit pe lume.

Simona Florescu , fosta soție a lui Ion Dichiseanu, a vorbit pentru emisiunea “Răi Da’ Buni” despre nepoțica sa, Anastasia.

“Eu sunt ca o floricică. Natura în sine este capricioasă, însă oamenii sunt și mai și. Sunt om și eu. Mai plâng uneori. Plâng pentru că mă simt un om împlinit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața asta. Totul vine din interior. Nepoata mea a împlinit un an și jumătate. Ioana mă sună în fiecare zi. Nepoțica mea, Anastasia, îi spune Didi bunicului său. Dichi vrea să i se spună Dichi, Dichi nu e bunic. Cel mai mult am rămas cu nepoata mea câteva ore. M-am certat o dată cu fiica mea din cauza micuței. Am înțeles că mai trebuie să stau și în banca mea și să o las pe Ioana să-și crească fiica”, a spus Simona Florescu.

