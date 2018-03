#salvatipipera. Pipera, cartierul contrastelor. Oamenii la costum și cravată, familii care se spală la lighean. Din stradă vezi clădiri impunătoate din sticlă, mai în spate sunt blocuri vechi de 50 de ani. Vizavi de clădirile de birouri din zona Pipera, există câteva blocuri care arată jalnic și unde timpul pare că s-a oprit în loc.

În blocurile pe bulevardul Dimitrie Pompeiu oamenii locuiesc în condiții greu de imaginat. Nu au gaze, nu au apă caldă și căldură. “Ne spălăm la lighean”, spune Nicu Petrache, actualul președinte al Asociației de Proprietari Dimitrie Pompeiu nr 5, blocul 1.

Tanti Gica Codreanu are 70 de ani și stă într-un bloc din Pipera de 45 de ani. În garsoniera de 22 de metri pătrați și-a crescut și cei 4 copii. “Tot blocul era de fameliști. Eu am lucrat 31 de ani la aeroport, la construcții. Moșul meu era zidar. După revoluție s-a dat casili la vânzare. Am cumpărat și sunt propritar. Aici s-a dus toată tinerețea mea”, spune femeia. A văzut cum au apărut toate clădirile de birouri din zonă. “Unde e Ana Pan acu’, era islaz înainte. Era o mizerie, buruieni, era dezastru. Acu’ e frumos, da’ să ni facă și nouă domnu’ primar blocu’, să fim și noi în rând cu lumea de aici”, mai zice bătrâna.

Blocul este construit de prin 1967 și a început să cadă tencuială de pe el, iar la acoperiș sunt probleme mari. Reprezentanții asociației de proprietari au fost de mai mult ori în audiență la primărie. “Am depus actele pentru reabilitarea termică din 2012. Am fost de 4 ori în audiență la primărie. Tot ne zic să mai așteptăm. Dar cât să mai așteptăm? 10 ani?” mai spune Nicu Petrache, care stă de peste 20 de ani aici. Nu o dată i s-a întâmplat ca atunci când oamenii au auzit că stau în Pipera să-i invidieze. Ei însă, nu se mândresc deloc cu buletinul lor de Pipera. “Noi nu avem căldură, nu avem apă caldă. Noi aveam baie comună și WC comun. Când au vândut întreprinderea, ne-a tăiat apa caldă. Ne încălzim cu radiatoare, iar unii au chiar sobe pe lemne”, explică Nicu Petrache.

“Parcă mi-e rușine să mă duc în magazin”

Oameni din blocurile de la capătul tramvaiului 16 se bucură că zona a renăscut pentru că arată frumos, dar, o dată cu asta, au crescut și prețurile din magazinele din zonă.

“La magazinurile ăștia nu se duce baba. Sunt prețuri mari și parcă mi-e rușine să mă duc acolo în magazin. Iau tramvaiu’, mă duc frumușel la Bucur Obor și cumpăr de toate”, zice tanti Gica. O completează Nicu, președintele blocului: “Oamenii ( din birouri- n.r.) au câte o mie de euro pe lună, eu am 14 milioane. Noi nu cumpărăm de aici”. El ne-a povestit că în urmă cu aproximativ 20 de ani circulau puține mașini în zonă, că jucau tenis de picior pe stradă. “Dacă trecea o mașină la o oră, era mare lucru. Când eram mai tânăr, jucam tenis de picior pe stradă, iar la capăt la metrou coborau 10- 20 de oameni”, mai spune Nicu. Acum, pe bulevardul Dimitrie Pompeiu se circulă bară la bară. 65.000 de mașini tranzitează zona.

Constantin Constantin are 62 de ani și stă în blocurile din Pipera din 1990. Își amintește că în zonă era multe fabrici: Electronica, Conect, Întreprinderea pentru întreținerea și repararea utilajelor de calcul și de electronică profesională ( IIRUC). “Le-am prins pe toate. Am așteptat că o dată cu modernizarea zonei se va moderrniza și blocul nostru, dar nu a fost așa. Ne ploua în casă. Am izolat care cum am putut. Mie mi-a ajuns apa la contoar. Se aprinde becul, se stinge, face scurt. Nu vrem și noi decât să locuim în condiții civilizate”, spune Constantin. În timp ce angajații multinaționalelor din Pipera vor un trafic și transport civilizat, locatarii blocurilor din Pipera își doresc doar atât: condiții normale de locuit.

Campania #salvatipipera este o inițiativă a cotidianului Libertatea, susținută de Trustul de Presă Ringier România.

