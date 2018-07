Nu mai este pentru nimeni un secret că Alex Velea este unul dintre bărbații extrem de implicați în creșterea și educarea copiilor săi, însă, la cât de calmă și liniștită este Antonia, toată lumea se aștepta ca „polițistul rău' în familia Velea să fie chiar artistul.

Ei bine, nu. Invitat la „Interviurile Libertatea Live', Alex ne-a mărturisit că el nu poate să se impună în fața lui Dominic și Akim, cel puțin nu acum, cât sunt mici și i se pare adorabil orice lucru pe care ei îl fac.

„Dominic e manechin, știe să pozeze. Are Antonia o aplicație și își face diverse poze sau mai face filmări. Odată l-a aranjat, i-a dat o geacă de blugi copilului, dar pe pielea goală și el se uita la cameră și făcea „să zâmbim, să fim fericiți', știa cum să stea la poză, apoi a început să-și dea geaca jos, a învățat deja să se expună. Ce vede acasă asta face. Amândoi sunt fani Lino. Evident sunt fani mami și tati, dar când încep piesele lui Lino, copiii sar în aer', ne-a povestit Alex.

Chiar dacă este evident că micuții au înclinații către muzică și dans, Alex și Antonia au de gând să nu-i influențeze în deciziile pe care vor vrea să le ia.

„Știi cum sunt părinții, încep să-și laude copiii. Toți facem la fel. Dacă vreți vă spun că sunt cei mai talentați, cei mai mari dansatori, cei mai buni muzicieni. Sunt niște copii frumoși și vreau să crească exact așa cum am crescut și noi, bucurându-ne de fiecare etapă din viață. O să-i lăsăm să-și aleagă singuri hobby-urile. Nouă ne-ar plăcea să cânte, să facă ceva care are tangență cu zona asta', a mai spus Alex.

Artistul a mai spus că fiul cel mare i-a manifestat dorința de a deveni polițist, iar cel mic este în perioada în care copiază tot ce vede la fratele lui mai mare.

„Domi a zis că vrea să se facă polițist, mie nu mi-ar plăcea să fie gabor, dar treaba lui. Mai e și cu supereroii. Akim îl copiază în toate gesturile, vrea să fie Domi'.



Chiar dacă nu petrece pe cât de mult timp și-ar dori cu fiii lui, Alex are grijă ca Dominic și Akim să fie crescuți după regulile lor și nu-i lasă pe bunici să-i răsfețe prea mult.

„Soacra mea, Denise, și părinții mei ne ajută foarte mult. Am fost binecuvântați în ceea ce privește asta, cu ajutorul părintesc, pentru că ai mei de când s-a născut Dominic s-au mutat în București și nu pierdem nicio ocazie să le mulțumim, să le spunem cât de importantă este prezența lor, atât în viața noastră cât și a nepoților. Nu or să fie răsfățați. Până la urmă, creșterea ne apariține. E clar că-i influențează și bunicii, dar ce se întâmplă acasă contează foarte mult și părinții ne-au înțeles. Și noi am fost răsfățați dar cu limite', ne-a mai spus Alex, recunoscând în direct în studioul Ringier, că până în momentul de față nu a putut să facă pe durul cu micuții lui și că nici nu crede că va ajunge să se supere vreodată pe ei.

„Antonia nu știe să fie rea, dar știe să se impună atunci când trebuie să se impună. Eu devin un pic cârpă în preajma lor. Nu știu cât de autoritar sunt. Mai degrabă îi rog frumos să înțeleagă. Bine nu aș vrea nici să mă vadă supărat vreodată sau nervos. Nu e cazul. Eu și Antonia suntem echilibrați, știm exact cum să ne comportăm cu ei'.

