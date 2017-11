Ca orice mamă, Giulia Anghelescu Huidu este un model pentru copii ei, în mod special pentru fiica ei, Antonia, care este mai mare și înțelege mai multe lucuri. Conștientă de asta, dar mai ales reamintindu-și cum era ea în adolescență, Giulia are de gând să o lase pe fiica ei să experimenteze orice își dorește.

Niciodată nu a fost o mamă extrem de strictă, însă soțul ei, Vlad Huidu, a avut grijă să o mai tempereze pe Giulia. Cântăreța ne-a dezvăluit că de când a adoptat un look mai nonconformist, fiica ei, de doar 5 ani, vrea să o imite întru totul. „L-am luat pe soțul pentru că nu văd și trebuia să mă ajute cineva să vin la eveniment. Copiii nu m-au văzut așa, i-am privat de această plăcere. Mi-am pus lentilele în mașină, nu am vrut să-i sperii, pentru că fetița mea, Antonia, își dorește foarte mult și ea niște lentile și bănuiesc că o să-și dorească și un cercel în nas. Tatuaje oricum își dorește”, ne-a spus Giulia, în timp ce se ferea să nu o audă Vlad, care era la un metru distanță de ea. „Fii atentă. Să nu ne audă soțul. Eu o să-i dau voie să-și facă tatuaj mai devreme de 18 ani dacă o să-și dorească chestia asta. Soțul nu este de acord. Dar Antonia oricum are deja tatuaje pentru că ne punem din astea lipite”.

Giulia o lasă pe fiica ei să facă orice dorește

Giulia i-a promis fiicei sale că va avea tot suportul ei însă abia atunci când va mai crește puțin. Deocamdată este mult prea mică pentru ca artista să-i facă chiar toate capriciile. Pe lângă tatuaje, Giulia este și o mare amatoare a vlogurilor și dorește să aibă unul propriu, unde să posteze tutoriale de make-up.

„Deocamdată mă urmărește pe mine pe YouTube, dar recunosc că mi-a zis că vrea să-și facă vlog pentru că vrea să filmeze tutoriale de make-up și dacă pot să-i împrumut camera mea să se filmeze. N-am înțeles asta cu make-up. Ea când se dă cu ruj are tot timpul impresia că dacă închide gura i se ia rujul și stă doar cu gura deschisă și vorbește așa să nu atingă buzele. Nu pot să o încurc cu nicio cameră, poate doar să vină la mine pe vlog unde intrarea e liberă”, ne-a povestit Giulia, care este extrem de fericită că fiica ei nu a început să facă experimente pe fratele mai mic. „Nu sunt prieteni, dar nici nu l-a machiat. Încă. Am scăpat de chestia asta. I-a pus rochițe, i-a pus coronițe de prințesă, asta da, dar make-up nu”.

