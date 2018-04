După ce Bianca Drăgușanu a devenit mămică, pe buzele tuturor a stat întrebarea dacă ea și tatăl Sofiei vor păși din nou în fața altarului. Se pare că nu va fi nicio nuntă, căci Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu au timp nici de petreceri, nici să conceapă un alt copil.

Invitată în studioul Ringier la „Interviurile Libertatea”, Bianca Drăgușanu ne-a mărturisit că de când a devenit mămică viața ei s-a schimbat radical și că trăiește ca într-un montagne rousse. Chiar dacă și-a dorit să îmbrace rochia de mireasă înainte de a deveni mamă, Bianca nu mai vrea să repete experiența în niciuna dintre cazuri. „Ce rost ar mai avea? Am făcut-o o dată și nuntă și botez și divorț. Acum ce fac? Cu repetiție? Eu cred că un act nu leagă neapărat doi oameni. De multe ori îi desparte, ca și în cazul nostru. Eu cred că deja suntem o familie și mai mult decât atât nu am timp să mai fac genul acesta de petreceri. Sunt epuizante organizarea, meniul, locația, florile. E o nebunie. Nu mai bine iau eu copilul, bărbatul și plec într-o vacanță de banii ăstia decât să încep iar să fac un circ așa, să scrie toată lumea, să apară poze, paparazii acolo și dincolo?”, ne-a povestit Bianca, completând că o tentează mai mult să plece într-o vacanță cu Victor și Sofia decât să repete petrecerea de nuntă.

„Mi se pare logic și normal să gândesc așa. Până la urmă eu, la nunta mea, am avut mai multe cheltuieli decât câștiguri. Bine a fost nuntă. Știu că sunt multe femei care fac mai multe nunți și în fiecare an cu alt bărbat, foarte frumos, sunt de acord cu orice, dar eu sunt altfel. Până în momentul de față nu m-am gândit să mă mai mărit o dată și nu m-am mai gândit la altă nuntă. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar momentan, decât să fac o investiție într-o altă petrecere de nuntă, pe care am mai făcut-o și știu cum e, mai bine plec în vacanță”.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu au timp să conceapă un alt copil

Cât ceea ce privește mărirea familiei,și la acest capitol Bianca Drăgușanu stă destul de prost. Lipsa timpului, prin prisma faptului că lucrează în contra timp cu partenerul ei de viață, o împiedică să aibă nopți romantice cu Victor. În momentul de față pare că nu o deranjează absolut deloc, mai ales că fiica ei de nici doi ani îi consumă și ultima fărâmă de energie, astfel că un bebeluș în casă este tot ce le mai lipsea.

„Să zicem că eu am fost căsătorită într-o altă etapă a vieții mele. M-am mai maturizat de atunci. Dacă eram destul de matură și destul cu capul pe umeri și în perioada aia, cred că toate lucrurile mergeau așa cum trebuie. Dar ce Dumnezeu unește, omul nu desparte și iată că în cazul meu Dumnezeu și-a spus cuvântul încă o dată. Am un copil cu omul pe care mi l-a dat Dumnezeu, am o familie, Slavă Domnului că suntem bine cu toții și tot cu Dumnezeu înainte”, ne-a mai povestit prezentatoarea de la „Te vreau lângă mine”, mărturisindu-ne că Sofia poate să ceară un frățior sau o surioară însă ea și tatăl ei nu au timp pentru a concepe un alt bebeluș.

„Cred că Sofia o să mai vrea trei Bella (n.r. câinele Biancăi) și doi arici. Eu nu am timp nici să fac copii. Serios acum. Dacă eu îți spun că totul la mine este contracronometru. Eu nici în weekend nu sunt liberă. Am uitat să-ți spun că eu am job-uri și în weekend”, a spus amuzată Bianca.

