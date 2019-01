Vedetele se plâng de calitatea apei potabile. Ce au observat

Mai multe vedete au mărturisit că au avut momente de panică după ce au simțit miros de clor în tmp ce foloseau apa de la robinet.

„Eu de obicei nu folosesc apa de la chiuvetă, astfel încât am simţit după ce mi-a spus cineva. Am testat să văd dacă e chiar aşa şi chiar mirosea a foarte mult clor. Urmează să iau nişte măsuri vizavi de treaba asta, că nu este normal pentru o ţară europeană să trăim aşa ceva, adică pare… după ce că avem şi gripa şi toate gripele, cum vine vorba, mai avem şi probleme cu apa”, a declarat cântăreața Elena Ionescu la Antena Stars, potrivit spynews.ro.



„Eu am sesizat că miroase puternic a clor. Am făcut o ciorbă şi vreau să spun că ciorba aia mi se părea amară şi avea miros de clor, deşi am fiert la ea destul de mult. După aceea am simţit că am nişte dureri prin burtă, dar nu ştiu… Într-adevăr, clorul mi-a mirosit. Acesta e adevărul”, a mărturisit interpreta de muzică populară Saveta Bogdan.



„Suntem foarte atenţi la chestia asta, mai ales că avem un bebeluş mic. E o problemă urâtă, sper să se rezolve cât mai repede, dar am înţeles că e mai pronunţată în anumite sectoare. Trebuie să rămânem pozitivi, acum se întâmplă tot felul de chestii urâte, dar sper ca autorităţile şi cei care sunt responsabili, fiecare de partea lui, să se ocupe cu cât mai multă grijă de aceste lucruri pentru că, totuşi, nu trebuie să sufere populaţia, Doamne fereşte!”,a spus și muzicianul Keo, conform aceleiași surse.



Recent, mai mulți bucureșteni s-au plâns că apa de la robinet are un miros neplăcut și spun că ar fi poluată. Calitatea şi potabilitatea apei din București sunt sigure, a anunțat Compania Apa Nova, după efectuarea mai multor analize. Distribuitorul de apă din Capitală a precizat că a crescut concentraţia de clor, din cauza topirii zăpezii şi a gheţii. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a făcut declarații după ce Apa Nova a anunțat că apa e bună de băut.

Citește și: Bucureștenii se plâng că apa de la robinet are un miros neplăcut și spun că ar fi poluată. Reacția Apa Nova: „Apa este potabilă. S-a folosit o cantitate mai mare de clor, în limita legală'