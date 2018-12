Alexandra Ungureanu cheltuiește tot ce câștigă pe vacanțe

Alexandra Ungureanu călătorește mult, însă nu în orice condiții. Cântăreața nu refuză vacanțe decât dacă e anunțată de plecare prea din scurt. „Dacă cineva îmi spune să-l iau de mână și să mergem în lume, la Paris, să bem cafeaua lângă Turnul Eiffel, nu sunt pregătită. Îi zic să se ducă cu altcineva, pentru că mie îmi ia vreo 6 ore să împachetez și pierdem avionul. Nu sunt în stare, din cauza acestui spirit de prevedere, vreau eu să fiu sigură că am tot ce-mi trebuie. Iar în momentul ăsta, de exemplu, nici pașaport nu am. Mi-a expirat anul trecut. Nu am fost în stare să ajung să-l schimb, așa că nu sunt pregătită să călătoresc în țări în care nu sunt primită doar cu buletinul românesc”, ne-a spus Alexandra, completând că pe ordinea de zi este să-și înnoiască pașaportul, pentru a putea plănui următoarea vacanță: „Până la sfârșitul anului, sper să reușesc să-l schimb, să fac și acest ultim demers care stă în calea fericirii mele, pentru că îmi place foarte mult să călătoresc și mi se pare cel mai fain lucru pe care poți să-l faci cu banii tăi: să-i investești în călătorii și în amintiri de-o viață din locuri senzaționale. Abia aștept următoarea plecare. Imediat după Anul Nou voi merge la schi„.

Vrea să călătorească și mai mult în 2019

Pentru 2019, Alexandra Ungureanu are în plan și mai multe călătorii decât până acum și și-a promis că va încerca să respecte „agenda vacanțelor” indiferent de timpul liber de care va dispune. „Pe 2019 îmi doresc să călătoresc mai mult. Asta, în afară de hituri, succes și toate lucrurile pentru care oricum muncesc. Călătoriile sunt cele mai faine cadouri pe care cineva poate să le facă pentru sufletul lui”, ne-a mai spus artista.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu