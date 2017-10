VIDEO EXCLUSIV / Anca Serea, amănunte neștiute despre coșmarul trăit în avion. ”Îngrozitor, înfiorător, nu mai puteam deschide ușa de la toaletă, a căzut copilul din brațele mamei!”

Anca Serea a trăit clipe infernale în zborul spre Roma, întâmplare care i-a accentuat și mai tare binecunoscuta fobie. Vedeta se pregătește sufletește pentru o nouă provocare, luna viitoare, când soțul i–a pregătit o escapadă la Amsterdam, cu ocazia aniversării a 2 ani de căsătorie.

Nu o dată Anca Serea a refuzat să își însoțească partenerul de viață într-o destinație care presupunea o călătorie cu avionul. De această dată, Adrian Sînă a ales să celebreze 2 ani de când formează o familie cu acte în afara granițelor țării.

Ultima vacanță a familiei Sînă – Serea a început cu o sperietură zdravănă. Întrucât zborul spre Roma a fost unul cu peripeții, Adrian caută soluții pentru ca soția lui să suporte mai ușor deplasarea din noiembrie.

“Adi s-a uitat în week-end la niște bilete business și ne gândeam să împărțim zborul în 2 călătorii și să luăm 2 avioane. Din păcate pentru bugetul nostru, am început să călătoresc doar business, pentru că ultima oară a fost un zbor îngrozitor, înfiorător, s-a depresurizat avionul, mă rog, a căzut copilul din brațele mamei. A fost o cursă neplăcută. Eram cu toții, plecam la Roma, zborul foarte de dimineață, și eu m-am dus la toaletă. Moise (n.r. un an și 5 luni) are o perioadă când nu stă cu nimeni. Nu am putut să intru cu copilul mic în toaleta avionului și, la un moment dat, a fost o depresurizare, eu nu am mai putut să mai deschid ușa la toaletă. Am ieșit cumva, mi-am dat seama că nu e ok, mama era pe locul stewardesei din spatele avionului, copilul era cumva așa în cădere. Am început să țip la Adi care era în partea cealaltă a avionului, stewardesa nu putea să ajungă să ne ajute cu nimic pentru că regula este că atunci când e un zbor periculos toată lumea să stea în centuri. S-a creat un mic haos și o mică panică. Am avut foarte multe turbulențe pentru că la Roma era furtună și ploaie. A fost un zbor urât”, a declarat, pentru Libertatea, Anca Serea.