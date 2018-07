Chiar dacă se implică în tot soiul de proiecte TV și muncește de dimineață până seara, Raluka nu se îngroapă în bani, ba mai mult, se numără printre acei artiști care așteaptă și câteva luni până să fie remunerată. Drept dovadă, chiar dacă a câștigat marele premiu de la „Asia Express”, Raluka nu poate cheltui deocamadată acei bani, pentru că nu i-au fost virați în conturi. „Banii nu i-am primit încă. Banii de pe asemenea contracte se primesc un pic mai greu pentru că ăia nu se negociază să-i primim mai repede. Dacă știam că o să câștigăm probabil am fi negociat. Dar atât eu cât și Ana vom cheltui acești bani împreună cu famila”, ne-a spus roșcata.

Raluka își întreține în continuare familia și este atentă la nevoile lor

De altfel, în momentul în care vor fi virați, banii nu se vor duce pe haine, accesorii sau produse cosmetice, ci vor fi redirecționați către lucruri necesare familiei ei. Raluka ne-a mărturisit că nu este ca alte fete, pasionate de tot ce înseamnă fashion, care cheltuiesc pe multe lucruri inutile, ci preferă ca banii care-i câștigă să ajungă la oamenii din jurul ei. „Eu nu am din astea cu hainele, cu chestii de fete. Eu mă gândesc ce să le mai cumpăr la căței, ce să mai cumpăr pentru nepoțel, mă gândesc mamei ce mai are nevoie, ce pastile trebuie să-i iau. Sunt cu altele. Nu am din astea de fete să-ți zic sincer”, ne-a mai mărturisit Raluka.

VIDEO: Robert Hanciarec

FOTO: Dumitru Angelescu

