Petrișor Tănase, cel mai cunoscut chef din showbizul autohton, cu o experiență de 38 de ani în arta culinară, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, ce aveau pe masă soții Ceaușescu. Nu a gătit special pentru ei, dar i-a cunoscut pe bucătarii familiei prezidențiale din Epoca de Aur. Ulterior a fost el însuși bucătar la Palatul Parlamentului și a aflat preferințele culinare ale politicienilor de după anii 90.



De aproape 4 decenii, chef Petrișor Tănase lucrează cu aceeași pasiune în bucătarie. “Noi facem mâncărurile splendide, atât la gust, miros, cât și înfățișare, dar săraca artă nu rămâne! Este devorată! “, ne-a spus cu zâmbetul pe buze celebrul bucătar. De-a lungul timpului, acesta a gătit pentru politicieni, diplomați și a avut ocazia să afle și secrete culinare despre fostul președinte Nicolae Ceaușescu.

Nicolae Ceaușeșcu nu comanda mâncăruri extravagante

Deși pare greu de crezut, fostul președinte din Epoca de Aur nu era pretențios la mâncare.

“Nu am gătit pentru el. Eram puști, aveam vreo 17 ani, și am mers, am gătit, dar nu special pentru el. Nicolae Ceaușescu avea bucătari separat. Pe vremea aceea, cred că era Adam Vasile, bucătarul lor, care ulterior mi-a fost șef de unitate. Bineînțeles lucrând în breaslă, i-am cunoscut pe toți bucătarii care au gătit pentru familia prezidențială. Povești s-au spus multe! Elena vopsea ouă de Paște, copiii puneau murături cu bucătarii. Ei erau niște oameni normali, nu mâncau icre negre, că beau și ei un pahar de vin, mai ales doamna bea de Odobești. Din spusele domnului Adam, Nicolae Ceaușescu era un om normal, găteau pentru ei mâncare de cartofi, de varză, varză cu ciolan, mâncare ca acasă. Nu consumau mâncăruri extravagante”, a declarat, pentru Libertatea, Chef Petrișor Tănase.

El a adăugat că atât Nicolae, cât și Elena țineau regim și că acesta era motivul pentru care în toate deplasările își luau bucătarul cu ei.

Adrian Năstase prefera salata de țelină și grapefruit

În schimb, Petrișor Tănase a avut ocazia să își etaleze măiestria în prepararea unor delicatese pentru Ion Iliescu sau Adrian Năstase. “Am gătit pentru președintele Ion Iliescu, la anumite recepții, pentru că eu am fost bucătar șef la Palatul Parlamentului și atunci am organizat recepția și pentru George Bush. Știu de la bucătăresele lui Ion Iliescu că era un om simplu și mânca ceea ce mănâncă tot românul acasă, nu sofisticăreli, dar având o problemă cu bila ținea puțin regim. Adrian Năstase, cât a fost președintele Camerei Deputaților, normal că îi pregăteam în mod special mâncăruri. Prefera mâncăruri ușoare, lejere, îi plăcea extraordinar de mult salata de țelină cu grapefruit”, ne-a povestit Petrișor.

A învățat să gătească mâncare africană

Petrișor Tănase are o experiență impresionantă în arta culinară. Pasionat de gătit, a învățat să prepare mâncăruri specifice locului unde a ajuns în cei 38 de ani de când activează în domeniu. În cadrul evenimentului exclusivist “Chef Gala”, care a avut loc zilele trecute, acesta a fost distins cu Premiul special de Longevitate.

“Am călătorit enorm de mult. Am făcut voluntariat și în Africa. Am învățat să gătesc mâncare africană de la mama fostului ambasador din Zair. Eu până în 1989, mai lucram și pentru anumite ambasade din Africa și acolo se organizau seri africane. Este interesantă, este un concept de arome, un final al gustului excepțional. Mama ambasadorului a făcut un fel de burtă fiartă legată cu mațe. Seamănă puțin cu ciorba noastră, numai că are și mațele acelea de oaie. La prima vedere, nu era foarte atrăgătoare, însă mirosul era fantastic, și atunci am zis că trebuie să gust, mai ales că doamna a preparat această mâncare specială pentru mine. Apoi am învățat să fac fufu, o mămăligă din mălai alb”, ne-a povestit chef Petrișor Tănase.

La un congres în Coreea a intrat în contact cu preparate tradiționale, extrem de iuți. “Am mâncat, m-am simțit foarte bine, nu am avut nicio problemă stomacală. Europa am vizitat-o toată și bineînțeles că am intrat în bucătăriile lor, pentru că am făcut acea emisiune “Ocolul pământului cu farfuria plină” și am avut ocazia să întâlnesc mari chefi ai artei culinare din Franța, de la marile hoteluri de pe coasta de Azur, din Monaco. Chiar am avut experiențe plăcute”, a precizat el.

Video: Bogdan Sorocan

