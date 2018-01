Andreea Marin și-a refăcut rapid viața după divorțul de anul trecut. Vedeta este fericită alături de Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia, iar acest lucru se datorează și Violetei, fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr, care a avut un cuvânt greu de spus în această privință.

Andreea Marin a fost invitata la interviurile LIVE Libertatea pe Facebook, ocazie cu care ne-a împărtășit câteva detalii despre noua ei viață. Este o mamă full time, femeie de succes și și-a găsit jumătatea de luni bune. Este vorba de un bărbat care și-a făcut loc în viața ei, după ce a avut de trecut testul suprem. Și aici ne referim la fiica vedetei și a lui Ștefan Bănică Jr. Andreea Marin are o relație apropiată cu fetița sa și nu i-a ascuns schimbările care au survenit.

“Da, firește, în alegerea mea contează în primul rând părerea copilului meu, pentru că sunt o mama responsabilă și dacă am un copil fericit, de aici încolo începe și fericirea mea și nu înainte de asta. Poate să îmi placă cineva, dar dacă văd că nu am un copil mulțumit, nu pot să merg mai departe. Noi suntem un caz fericit din acest punct de vedere, dar nu o să intru mai mult în povestea noastră, pentru că vrem să o păstrăm cât mai aproape de sufletul nostru”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.

Vedeta TV recunoaște că este pasionată de călătorii, iar povestea de dargoste pe care o trăiește în prezent presupune multe deplasări și, implicit vacanțe. Deși este alintată de public “Zâna Surprizelor”, după emisiunea cu care a făcut istorie în televiziune, ea recunoaște că fiecare escapadă cu Violeta sau cu iubitul este organizată și nu lasă nimic la voia întâmplării.

“Eu nu sunt omul deciziilor de ultim moment. Eu sunt omul care se gândește din timp la toate, asta pentru că sunt un om cu multe responsabilități, pentru că îmi pun copilul pe primul loc și pentru că totul trebuie să fie în regulă și din acest punct de vedere. Acum e mai mare, am început și să călătorim împreună. Pe de altă parte există acest om pe care îl iubesc și da, călătoresc către el sau el călătorește către mine, în măsura în care timpul nostru poate fi aranjat în felul acesta: să ne fie bine împreună”, a precizat prezentatoarea TV.

Andreea Marin recunoaște că o dorință arzătoare pentru ea ar fi mărirea familiei. Nu ascunde faptul că mai vrea un moștenitor. Mai mult, fiica ei i-a solicitat explicit că i-ar plăcea sa mai aibă un frățior sau o surioară. Rămâne de văzut dacă Andreea Marin va reuși să îi îndeplinească acest vis.

La interviurile LIVE Libertatea pe Facebook, am aflat de la Andreea Marin ce fotografii păstrează în telefonul ei. De departe, ipsotazele cu fiica ei, Violeta, sunt predominante. Un loc special îl ocupă și Adrin Brâncoveanu, iar celelalte sunt amintiri dragi din locurile în care a călătorit.

“În primul rând am peste 1000 de fotografii cu fiica mea, acesta e adevărul. În al doilea rând sunt fotografii legate de omul pe care îl iubesc și de viața noastră împreună. Este firesc să fie așa. Ele mă încarcă pozitiv. Și nu în ultimul rând sunt tot felul de fotografii care țin de profesia mea și care sunt necesare, pe care le folosesc pe social media, le folosesc în munca mea. Și mai sunt fotografii cu peisaje, îmi place să fac fotografii acolo unde călătoresc, îmi place design-ul de interior, am tot felul de imagini legate de arhitectură, de design, clădiri care îmi plac, tatăl meu a fost inginer constructor și cred că am moștenit ceva de la el și urmăresc lucrurile care fac lumea mai frumoasă”, a adăugat ea.