N-a dat și Nicușor Dan în scris că nu se mărește TVA?! Primul lucru făcut după ridicolele alegeri fiind efectiv mărirea TVA. Ei, și ce dacă?! N-a fost Nicușor cu „România Onestă”? Poftim, onestitate românească!

Se poate face benzina și o mie de lei litrul, pe români nu-i dai jos din autoturism nici dacă tragi după ei cu tunul… Dumneavoastră nu înțelegi sufletul românesc, domnilor! Suntem neamul auto-ales!



Altfel, suntem bine, ce are?! Clanul Negoiță, datornicii favoriți ai Fiscului, îi dă rușine clanului Băluță în achiziții imobiliare. Ei, și ce dacă?! Ce-are a face?!

De aia nu se mai prescriu faptele?! Te pomenești că mâine-poimâine n-o să mai sune nici Lia și ne vom trezi toți în Norvegia. Mă, copii…



Totodată, mai apare și Bolojan, exigent ca diriginta Isoscel împreunată cu un târnăcop, gata să ne asigure că ne face re-educare ca la Pitești, dacă e cazul!



Păi, se poate?! Să ne băgăm mințile în cap și să măi dăm un strat de piele la jupuit. Răstimp, Securistanul nu e deranjat nici măcar cu un ghiocel. E bine, n-are treabă pădurea.



Răstimp, după luni de frână marca PSD, a apărut și o caricatură de buget, în care educația e din nou fetița cu chibrituri trimisă la produs, la videochat, la onlyfans cu tine, fetiță dragă! Încearcă la domnu Trump, că dumnealui e intimul pedofililor. La școală te duci degeaba, fetiță. Nu sunt bani pentru educație.



Sunt însă, firește, bani pentru clanurile de paraziți bugetari, pentru pile, cunoștințe, relații, pentru „partid”. Ei, și ce?! Stă lumea românească-n loc?!



O să se considere că asta a fost „reforma” și se va merge înainte tot așa. Înainte, gen la groapă.



Atenție, popor sever provocat cognitiv, dar vesel nevoie mare!



De aia nu mai poate Tzanca Uraganu să întrețină gustul larg popular, direct de pe Dubai, dintre „artificii”…



Cum frumos spuneau și clasicii: dacă vrei să știi cum e un popor, ascultă-i muzica. Asta este!



Țara românească, Securistanul nostru drag, Rrromânistanul nostru etern (repet: rrr-ul e de la nenea Iancu, singurul care a înțeles până la ultimele consecințe fibra deosebită a neamului) e condusă dintr-o extremă în alta. Ba de Ciolacu, care a dat în buget ca Lis în păcănele, ba de Bolojan cu zâmbetul său suav demn de Tăcerea Mieilor, care taie, taie, taie, până n-o să mai rămână român întreg. Român neînregimentat în lumea lor penibilă de stăpâni și slugi, desigur…



Muzica, maestre! Muzica! Muzica!

