Așa că, neavând, de fapt, de ales, l-au opintit până în Dealul Cotrocenilor pe fostul adolescent minune al matematicii, aerianul Nicușor, care cu aerul său de miel hlizit a fost opoziția perfectă la acel peluzar luzăr interzis în țările care gestionează altfel relația cu prezumtivele conserve.

Președintele Dan are calitatea smereniei, nu face orgii financiare, ca Iohannis, care era un colos de inadecvare cu orice funcție publică, dar nici nu e vreun Adenauer. Nici măcar în miniatură. A strâns cureaua la Cotroceni și merge în drumeții. Foarte drăguț. Foarte puțin. Dacă acum o lună era un președinte de nota șapte, acum e unul de nota șase și jumătate.

Am recitit recent eseurile lui Kissinger despre leadership și m-am trezit cu lacrima pe obraz. La români, e greu cu leadershipul.

La începutul anilor ’40, Orwell a scris câteva eseuri politice devenite clasice. Era război și Orwell înțelegea istoria.

Astăzi, eseurile acelea sunt de găsit într-o lucrare publicată si republicată de ani și ani la Penguin Books. Se cheamă „Fascism and democracy” și ar trebui să fie lectură elementară înainte de orice alegere. Dar la români, educația civică e nulă, iar cea politică lipsește cu desăvârșire. Ne luăm înțelepciunea electorală de la realizatorii de șușe.

Orwell observa dispariția adevărului obiectiv din rândul preocupărilor umane. Astăzi, treaba asta se numește „adevărul social” și e platforma unde se dă în stambă clovnul portocaliu provocat cognitiv, devenit, prin alegeri libere, „cel mai puternic om din lume”.

Firește, se ignoră adevărul elementar că dacă lupta nu e cu bogații care corup sistemul, atunci lupta e deturnată chiar de bogații care corup sistemul.

La români, situația are primitivismul previzibil. Avem un deficit bugetar uriaș, fiindcă avem un deficit de patrioți adevărați. De oameni care ajunși în funcție nu sunt Ciucă și Ciolacu. Care au școală, cu un singur ă, și nu fac „aport, băiete!” la teroriști și clanuri de samsari imobiliari.

Și trebuie să ai capacitatea de exaltare cu nevoi speciale ca să nu râzi în hohote la ideea abracadabrantă că în tărâmul ales o să îi poarte pe români fix alde Bolojan de la liberal-bugetari. Echipa câștigătoare, aripa „reformistă”, vai nouă.

