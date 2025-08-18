Covorul roșu și covorul de fum

Trump a scos arsenalul din vitrină – F-22, F-35 și un B-2 cât o balenă – pentru a-i arăta lui Putin că America știe să facă parada militară mai bine decât Piața Roșie. Putin, cu același zâmbet reținut de jucător de șah care își cunoaște adversarul, a aplaudat în sinea lui: spectacolul e gratis, factura o plătește contribuabilul american.

Discuții „productive”

Au stat la masă două ore și jumătate, trei oameni de partea lui Trump și trei de partea lui Putin. Probabil mai mulți traducători decât idei noi. La final, Trump a spus că „a fost foarte productiv”. În traducere liberă: am vorbit mult, am înțeles puțin și am rezolvat nimic. Putin a completat cu aerul de lider global „reabilitat”: „a fost constructiv”. Da, cum e și un zid în construcție – stă acolo, dar nu te adăpostește de ploaie.

Ucraina? Ah, da, Ucraina… invitatul-fantomă

Ucraina a fost pomenită, ca un fel de personaj secundar într-un film prost. Trump a zis că va vorbi cu Zelenskiy, Putin a propus ca următoarea întâlnire să fie la Moscova. Când agresorul îți face invitația acasă la el, înțelegi imediat cine joacă rolul principal și cine a rămas figurant.

Nu e prima dată când Trump aplică „diplomația trocului”:

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
  • Coreea de Nord – Trump i-a oferit lui Kim Jong-un legitimitatea unei strângeri de mână istorice la Panmunjom. În schimb, a primit promisiuni vagi de „denuclearizare”, care s-au topit rapid.
  • NATO – Trump a venit cu discursul „America vă apără, dar plătiți factura”. Trocul era simplu: protecție contra bani. Numai că alianțele nu se construiesc pe facturi.
  • China – A negociat „cel mai mare deal comercial din istorie”, prezentat ca un troc avantajos. Realitatea? Tarifele și tensiunile au continuat, iar trocul s-a dovedit a fi doar o pauză într-un război economic de durată.

De ce prinde această strategie?

Pentru Trump, diplomația nu e despre tratate sau arhitecturi de securitate, ci despre „câștig” imediat, măsurabil în imagini și declarații. Un handshake istoric, un show cu avioane, un „deal” anunțat cu surle și trâmbițe – acestea devin trocul care, pentru electorat, valorează mai mult decât un document tehnic de pace.

Concluzie

Summitul din Alaska a fost o combinație între un show pirotehnic și o piesă de teatru absurd. Doi lideri care adoră camerele de filmat au stat împreună, și-au spus povești, s-au lăudat unul pe altul cu seriozitatea unor copii care schimbă abțibilduri și au plecat acasă exact cu ce au venit: nimic concret.

Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
Recomandări
Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Deși așteptările erau pentru scrierea unei pagini de istorie, această întâlnire va intra în manual, dar nu la capitolul „Diplomație reușită”, ci la „Cum să organizezi un spectacol fastuos pentru a ascunde un dezastru politic”.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Viva.ro
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Unica.ro
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Știri România 15:27
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Știri România 15:04
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Parteneri
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Adevarul.ro
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Stiri Mondene 15:29
Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Destinația de vacanță aleasă de Ana Bodea. Ce a făcut în pauza de filmări de la „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”
Stiri Mondene 15:00
Destinația de vacanță aleasă de Ana Bodea. Ce a făcut în pauza de filmări de la „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Viva.ro
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
ObservatorNews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Libertateapentrufemei.ro
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Mediafax.ro
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant
KanalD.ro
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant

Politic

Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Politică 13:30
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Politică 10:54
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Parteneri
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Spotmedia.ro
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează