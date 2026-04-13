Din capul locului, voi spune că un scenariu precum cel de mai jos, de Înviere a României, cred că s-ar putea produce doar printr-un miracol divin, după un fel de răstignire, precum cea teoretic posibilă (nedorită din cauza durerii prin care ar trece mulți oameni nevinovați), evocată în articolul din Săptămâna trecută, a Sfintelor Pătimiri:

Altfel, la cum curg lucrurile acum, păpușarii nevăzuți (dar simțiți de mulți dintre noi), par a trage sfori către o majoritate parlamentară generată mai degrabă de o mare parte dintre cei peste 5,3 milioane de români care pe 18.05.2025 au votat contra lui Nicușor Dan.

Actualul ocupant al fotoliului prezidențial a făcut deja gesturi clare prin care pare că, în loc să acționeze conform speranțelor și așteptărilor celor peste 6,1 milioane de oameni care l-au trimis la Cotroceni, mai degrabă ar fi pe blat cu forțele politice parlamentare cu care simpatizează electoratul care a votat contra lui în mai 2025:

– prima lui luptă politică de la Cotroceni în 2025 a fost pentru protejarea imaginii legionarilor, respectiv atacarea la Curtea Constituțională a așa-zisei Legi Vexler (menită să combată, printre altele, propaganda de tip fascist și legionar), urmată de atacarea legii la Parlament (adică cerere de reexaminare, susținută în Parlament doar de forțele politice extremiste, finanțate și ele, absolut imoral, tot de la bugetul de stat, la fel ca toate partidele parlamentare);

– maniera în care a explicat propriului electorat decizia politică de numire a anumitor procurori-șefi, propuși de un ministru al justiției numit de PSD, a fost clar marcată de simbolismul trădării din Miercurea Mare (când Mântuitorul Iisus Hristos a fost trădat de Iuda Iscarioteanul);

– imediat după acest gest politic important, a fost perceput clar simbolismul participării lui Nicușor Dan la slujba de Prohodul Domnului din Vinerea Mare la Mănăstirea de la Cornu, adică fix într-o localitate bine cunoscută pentru anumiți corupți de top ai PSD de acolo (mai exact Însuși multiplul condamnat penal Adrian Năstase, cel care se visează a fi viitorul lider al păcălelii suveraniste, prin foștii săi ucenici Dan Dungaciu și Petrișor Peiu). Dacă nu a fost o pură coincidență, asta s-a văzut ca și când au fost înmormântate, simbolic, speranțe ale unor milioane de oameni care l-au trimis pe Nicușor Dan la Cotroceni…

CUM AR PUTEA ARĂTA VISUL ÎNVIERII ROMÂNIEI?

În primul rând, ar fi necesară o viziune clară despre unde ar putea fi România într-un orizont de timp previzibil (de exemplu 10 ani, durata a maxim două mandate prezidențiale). De la Nicușor Dan nu am reținut nici măcar vreo 2-3 idei de bază ale viziunii sale pentru România pentru actualul mandat prezidențial. A fost clar doar că a fost votat de aproximativ 4,2 milioane de români pe 18.05.2025 (care nu-l votaseră pentru că ar fi crezut în el în primul tur pe 4.05.2025) pentru ca România să nu intre pe mâna extremiștilor, care amenințau oamenii cu jupuirea în public.

În al doilea rând, acea viziune ar trebui comunicată convingător, într-o manieră care să inspire majoritatea poporului român. Eu încă nu am cunoscut în bula mea oameni inspirați de modul în care comunică Nicușor Dan, dimpotrivă am întâlnit multă frustrare și revoltă față de limbajul lui non-verbal, față de râsul neînțeles de oamenii normali și nepotrivit cu multe momente în care reprezintă statul român, iar nu Circul Globus, față de felul în care se încurcă în vorbe etc.

Evoc aici doar două mostre de comunicare publică pe teme majore, ratată cu brio de Nicușor Dan în aceste prime 10 luni de mandat:

– nu a fost în stare să explice convingător despre cauzele anulării alegerilor din decembrie 2024 (poate nici nu a vrut, întrucât a fost până la urmă principalul beneficiar al acelei decizii dramatice pentru tânăra noastră democrație);

– a comunicat impropriu despre numirea unora dintre procurorii-șefi în 8.04.2026. Nu este treaba președintelui României să apere cu patos un procuror care ar trebui să se poată apăra singur credibil în fața oricăror acuzații/critici care i se aduc. Și nu are niciun drept Nicușor Dan să-i certe de la pupitrul Cotroceniului pe acei jurnaliști/lideri de opinie pe care nu e în stare să-i convingă cu argumente raționale și care au contribuit și ei la alegerea actualului președinte.

Visul renașterii României ar putea fi despre cum putem construi mai departe, plecând de unde suntem, o țară în care marea majoritate a noastră, a copiilor și nepoților noștri să ne dorim să trăim o viață frumoasă, în pace, dreptate și bucurie. Actuala criză de încredere și de speranță și catastrofa demografică a României ar trebui să fie reversate! Mai ales copiii și nepoții noștri ar trebui să ajungă să nu mai dorească să emigreze sau să aibă alternativa de a trăi aici ca angajați/supuși ai unor rețele de tip mafiot din politică și economie.

Pentru asta, este absolut necesar ca Statul Român să fie pus deplin în slujba poporului român (adevăratul titular al suveranității naționale, conform Constituției). Nu se poate ajunge acolo cu statul în forma actuală, ci ar fi necesară re-fondarea democratică a Statului Român, având la bază MERITUL în ocuparea funcției publice.

Adică opusul stilului PCR (pile, cunoștințe, relații). Adică nu oportunismul de tip Nicușor Dan, care, deși nu era pregătit pentru a fi președintele României, iar cu 6 luni înainte de a câștiga alegerile nici măcar nu se punea problema de a candida, a profitat de prăbușirea incredibilă a încrederii poporului român în partidele parlamentare. Mai concret, el a luat pe 4.05.2025 mai multe voturi decât candidatul susținut de PSD+PNL+UDMR, care nu a reușit să ia nici măcar jumătate din voturile luate de aceste partide împreună pe 1.12.2024.

Desigur, pentru a avansa în direcția unei astfel de Românii renăscute din bălteala actuală, în continuarea acelei viziuni ar trebui elaborat un plan concret de țară, prin consultare publică, mai ales cu mințile cele mai luminate ale acestui popor (din țară și din afara granițelor), cu:

– obiective măsurabile,

– politici publice necesare pentru atingerea acestor obiective,

– termene de punere în aplicare,

– resurse publice și private necesare a fi alocate,

– responsabili de execuție.

Ca să nu ne mai enervăm acum, în Săptămâna Luminată, nu mai stăm să evocăm, din nou, cum au ratat Nicușor Dan și Ilie Bolojan șansa unui nou început pentru România, după alegerile din mai 2025. Acum, după izbucnirea ultimului război din Orientul Mijlociu, așteptăm cu toții să vedem mai clar impactul acestuia asupra economiei, nivelului nostru de trai și luptelor pentru putere de pe malurile Dâmboviței…

