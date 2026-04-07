Bineînțeles, acel buget a fost prezentat Parlamentului cu peste 5 luni întârziere față de termenul legal, dar premierul Bolojan s-a obișnuit cu acest comportament de a fi mai presus de lege. Așa se întâmplă când președintelui Nicușor Dan îi e frică (sau rușine, sau lene, Dumnezeu știe ce i-o fi!) să-și exercite datoria constituțională, de a veghea la buna funcționare a autorităților publice (art. 80 alineatul 2). 

Colac peste pupăză, pe 28.02.2026 a început un nou război care, inevitabil, ne afectează și pe noi, acela din Orientul Mijlociu. Primele declarații ale oficialilor români au fost de tip Gâgă. De exemplu, premierul Bolojan zicea pe 5.03.2026 că ar fi doar „de tip emoțional” creșterile de prețuri la carburanți. Încă nu apucase probabil să primească vreo informare, de la vreo instituție sau persoană mai inteligentă decât el, despre magnitudinea impactului asupra României, iar el, cu calibrul intelectual de lider local de la Bihor, doar la acel nivel putea gândi, din păcate… Dar, stai, că propaganda plătită cu multe milioane de euro din bani publici oricum nu se oprește din a-l prezenta pe Bolojan ca pe un mare reformator, deși nu a prezentat public vreo propunere concretă de vreo tentativă de reformă a achizițiilor publice, administrativ-teritorială, a companiilor de stat etc…

Este evident că din cauza acestui război vor crește nu doar prețurile la energie (carburanți, gaze, energie electrică produsă din gaze etc.), ci la multe alte mărfuri (în primul rând la mâncare), adică vom vedea o inflație mai mare și o SĂRĂCIRE A ȘI MAI MULTOR ROMÂNI! Din păcate, vor fi dureros de multe concedieri și falimente în economie. De asemenea, statului îi va fi mai greu să se împrumute, la costuri oricum mai mari probabil. Iar BNR va cheltui semnificativ mai mult pentru o anumită stabilitate a cursului de schimb. 

O MARE PROBLEMĂ A FINANȚELOR PUBLICE A ROMÂNIEI ESTE INEFICIENȚA INVESTIȚIILOR PUBLICE! Nu doar nivelul deficitului, pe care îl poate rezolva în câteva luni un personaj de tip Bolojan (autointitulat ca fiind un „om rău”, conform relatărilor pe surse din presă de la ședințele PNL) prin câteva creșteri de impozite și taxe (cu prioritate de la bolnavi, mame gravide, persoane cu handicap etc), prin cea mai mare inflație din UE etc. Ce randament să-ți dea miliardele de euro investite aiurea, în proiecte discutabile ca prioritate și la prețuri umflate artificial, față de prețul corect al pieței? Creștere economică în jur de 0, desigur! Adică fix așa cum România are de mai mulți ani, ca efect al guvernărilor PNL+PSD+ceilalți complici de ocazie!

Astfel de probleme structurale grave erau evidente dinainte de izbucnirea noului război. Acum înțeleg că inteligenții de la propaganda guvernamentală se bucură că vor avea această scuză pentru durerea economică prin care va trece România. Cică totul va fi din cauza războiului, nu ar avea legătură deloc cu proasta guvernare, cu simularea reformelor, cu pierderea timpului prețios din 2025, cu decizii importante (precum creșterea TVA) luate pe genunchi, cu aproximarea/ghicirea deficitului real pe 2025 etc.

Am cunoscut nu doar din mass-media, ci de la prieteni greci, dezastrul Greciei după criza financiară mondială de la finalul anului 2008. Până atunci, creditorii internaționali făceau coadă la ușa guvernului grec, să le dea bani cu împrumut ca să refinanțeze datoria publică uriașă. Banii publici erau risipiți într-o veselie, raportările privind starea finanțelor publice nu erau corecte. Apoi, după șocul de pe piețele globale din toamna lui 2008, nu mai dorea nimeni să împrumute Grecia, care a fost nevoită să ia măsuri brutale de ajustare economică (creșteri multiple de impozite și taxe, concedieri, vânzări de active etc.). În unele privințe nu și-au mai revenit nici azi, la peste 17 ani de la declanșarea acelei crize.

Înțelegem de la propaganda PNL+USR că asta ne-ar paște și pe noi dacă nu rămâne premier Ilie Bolojan, the one and only, simulatorul de reforme. Adevărul este însă că, prin chiar faptul că reformele au fost doar niște vorbe goale ventilate de propaganda lor pe bani publici, iar nu o realitate a guvernării Bolojan din primele 8 luni de la învestire până la finalul lui februarie 2026, riscul României de a derapa spre un scenariu de tip Grecia post-2008 este real în cazul unei crize financiare internaționale (cauzate, de exemplu, de un război precum cel actual din Orientul Mijlociu).

În mintea politicienilor îmbătrâniți în rele care conduc azi România (în frunte cu președintele care, cică, nu se plimbă teleleu ca să reprezinte România în prea multe locuri, unde ar fi chiar necesar să o facă), atât timp cât ei pot păcăli suficient de mulți români că ei sunt singura soluție și atât timp cât controlează diverse instituții prin care pot reprima orice voce a unei opoziții reale, criza economică poate fi oricât de rea. Cică pe ei nu-i va afecta, vor avea oricum destule fonduri publice alocate cu prioritate, pază, privilegii, imunități etc.  

O concluzie tristă, în Săptămâna Pătimirilor 

Poza de mai sus descrie un traseu spre o posibilă răstignire a României, căci așa am putea numi o eventuală criză de tip Grecia post-2008 în care am putea cădea, dintr-o combinație de iresponsabilitate a majorității clasei politice românești cu un ghinion precum o criză financiară internațională. Trădarea (care contra Mântuitorului Iisus Hristos s-a produs în Miercurea Mare, de către Iuda Iscarioteanul) s-a produs deja de prea multe ori contra României, de către cei care au crescut datoria publică și dependența României de finanțări externe la un nivel periculos, fără ca să ajungem măcar să avem o centură a capitalei București în regim de autostradă (așa cum Sofia, de exemplu, are de mulți ani) și nici multe alte facilități și servicii publice elementare în 2026.

În ultimele zile am avut un nou indiciu public despre blatul dintre tabăra așa-zișilor proeuropeni și a așa-zișilor suveraniști, pentru succedarea lor la conducerea României, vom mai vorbi despre acest scenariu dement clocit în niște laboratoare… Dar se spune că orice criză are în ea nu doar un pericol, ci și o oportunitate. Așa că vom vorbi după Învierea Domnului și despre scenariul învierii României, după o posibilă răstignire de tipul celei descrise mai sus (nedorită de noi, dar cu un risc crescut de a se petrece, într-un context internațional în afara controlului nostru).

Până atunci, urez Hristos a Înviat surorilor și fraților creștini care au sărbătorit deja Învierea pe 5 aprilie 2026!

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Comentarii (2)
Avatar comentarii

Marius54321 07.04.2026, 22:22

Sa inteleg ca va pare rau ca Bolo este inca la butoane? Las\' ca vine Ranjila Cutie de pantofi si rezolva deficitul NORDIS!

Avatar comentarii

dinu.gaber 08.04.2026, 08:59

Pare a fi un comentariu tendențios scris de o persoana din suita lui CG. Sa va fie rușine.

