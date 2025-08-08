Dacă privești scandalul cu măsurile din învățământ, înțelegi și ce se întâmplă în alte zone. Măsuri luate cinic, în pofida rațiunii și cu o mimată răceală de lider, de bărbat adevărat educat în tabere de masculinitate. Din vocea îngroșată și din mutra atârnând de sprâncene a unui Bolojan, din privirea rătăcită a unui Nicușor Dan, din bâlbâielile unui David reiese o strategie: dominația prin haos. „Lasă că știm noi mai bine”, par să spună. Iar când îi iei la bani mărunți, afli că au evaluat țara cu Chat-GPT.

Daniel David a spus că sunt norme prea mici pentru profesori comparativ cu Europa. Vin oamenii din subordinea lui, de la Institutul de Științe ale Educației, și îi spun că nu e adevărat, că aia e media europeană. Nu contează, David cenzurează comunicatul și apoi se laudă că a făcut și studiu de impact. Scrie rapoarte kilometrice de unde poate reieși orice, dar uită să spună că noi suntem în norma europeană cu efortul uman pentru școală, dar suntem mult sub finanțarea europeană. Nu contează nici asta, David e pus să facă economie, el taie, pentru că altfel se prăbușește sistemul.

Apropo, din raportul lui David, reiese că școala acasă e o soluție foarte bună! Deci, nu vă mirați dacă o să iasă în curând și o să vă spună să vă luați toți odraslele acasă pentru școlarizare.

Ne uităm la cât se obține prin tăieri și constatăm că sumele obținute prin dărâmarea unor întregi structuri educaționale abia dacă ajung să acopere măririle de buget pentru servicii secrete. Măsurile din educație nu se iau pentru că nu mai sunt bani!, se iau ca să „se pună biciul”. Au fost aleși cei mai slabi din curtea școlii, adică profesorii (cu tot cu elevi și părinți) și umiliți că nu muncesc destul.

Bolojan călărește populist tăierile de salarii pentru magistrați (sincer, acolo ideală era creșterea vârstei de pensionare cu grijă la sumele indecente obținute, dar fără atâta show), dar de categorii de polițiști, militari, angajați ai serviciilor care o ard pensionărește de la 40 de ani nu se spune absolut nimic!

Conducerea prin scandal și diversiune confirmă și miile de bănuieli că o întreagă structură politică e de fapt infectată de puterea și influența prea mare din zona serviciilor. Anastasiu ajunge vicepremier deși dăduse șpagă la ANAF cu o mare nesimțire. Evident că cine trebuia știa. Apoi, apar doi inși de la USR, din noua gardă post-Lasconi, la apărare și externe, Moșoianu și Țoiu, care nu știu altceva decât să cânte parteneriate strategice, să anunțe cheltuieli exorbitante pe apărare și să preamărească omorul din Gaza. Ăștia nu sunt politicieni, sunt simpli roboți care vor recita până la apocalipsă cele două-trei fraze învățate.

Marele secret e vrajba

Se concretizează în cinism politici populare ale urii, practicate, de altfel, și de Simion și alții din opoziție care urlau că dau afară sute de mii de la buget. O prea mare parte a populației nu mai înțelege rostul bugetarilor decât când ajung cu capul spart la spital sau când realizează, după ce își fac praf corpul până la 30 de ani, că era bună și ceva școală, și o calificare, o diplomă, ceva.

Deci Bolojan nu face decât să execute o prostie preexistentă în toată societatea românească. Până nu vom înțelege că spitalul și școala nu te omoară, nu te manipulează, atunci poate ne merităm soarta.

Singura politică eficientă la noi e să arunci bănuiala asupra unei categorii că nu prea-și merită banii. Fix ce auziți de la patroni acum auziți și de la Bolojan, care s-a trezit „ales patron”, nu politician, el conduce firma România SRL. Și, deși iau măsuri ilogice care vor distruge școală, sănătate, ei se bazează fix pe o suspiciune cultivată de decenii: că profesorii au vacanța cam lungă, că asistații social sunt leneși, că șomajul e pentru puturoși, că oamenii își iau dosare false de handicap. Toate aceste realități punctuale sunt transformate în fenomen. E ca și cum ai închide un oraș pentru că în centru a avut loc un furt de buzunare.  

Bolojan și Dan folosesc prejudecățile în care mulți dintre noi băltim. Lipsa lor de empatie adună totuși fani. Dacă vă uitați, sunt unii care încă urlă că sunt foarte buni acești conducători luminați. Păi dacă erau luminați scoteau banii de acolo de unde sunt, nu dădeau afară oameni cu zecile de mii ca în învățământ.

Va fi prea târziu când ne vom prinde de dezastru. Aceste măsuri antisociale sunt foarte greu de dat înapoi. Dacă închizi o școală, n-o mai deschizi în veci. Comasările necesare se puteau face punctual și fără să provoci un fenomen de masă. Selecția mai bună a cadrelor puteai s-o faci și fără să dai afară tocmai oamenii buni care încearcă să rămână în sistem.

Scandalul cu Iliescu a venit la țanc. Au tăcut o săptămână și au dat lecții de moralitate anticomunistă despre cum nu se duc ei la mort. Și dacă trece mama lui Lucifer în sicriu pe stradă, dacă ai păstrat o urmă de umanitate, te oprești și te reculegi, că te gândești la moarte, nu la mort.

Lipsa de empatie nu e doar un indicator pentru cărțuliile stupide de self-help. Empatia face parte din politică. Adică, sigur, sistemul de educație e o „pierdere” contabilă, dar trebuie să evaluezi impactul în societate. Să zicem că ți-a fost amputată inima, dar tot trebuie să te gândești că școala produce totuși oameni capabili măcar să execute un job util societății. Dacă vrei să vezi ce produce societatea noastră fără școală, numai cu muncit la negru prin străinătăți sau prin combinații care te bagă la închisoare la 20 de ani, fă o excursie prin mediul rural și mic urban din jumătate din țara asta.

Școala românească, cu toate lipsurile ei pe care le-am văzut în direct, are în continuare un rol extrem de pozitiv în comunități devastate social. Daniel David și Bolojan sunt hotărâți să ducă mai departe deciziile dezastruoase luate pe genunchi. Școala va începe în plin haos. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial, după ce s-au prefăcut că se mai gândesc. Repet, dacă rămâne așa, mulți părinți, inclusiv din ăia care una-două urlă că sunt profesorii nu știu cum, vor plânge la toamnă. E aici și un avertisment pentru sindicaliști: dacă școala va începe ca și cum nimic nu s-a întâmplat, atunci ne merităm din plin batjocura.

Fotografii: Hepta

