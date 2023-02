EXPERIMENT. Am pus Chat GPT să scrie un discurs pentru Iohannis, apoi am cerut Inteligenței Artificiale să verifice un discurs real al președintelui. Iată ce a rezultat

Lumea a început să se joace cu Chat GPT, totul fiind deocamdată la nivel de amuzament. I-am dat și eu să-i scrie un discurs lui Iohannis. A ieșit așa ceva:

„Trebuie să continuăm să luptăm cu hotărâre împotriva corupției și să sprijinim educația pentru a ne asigura ca tinerii noștri sunt pregătiți pentru provocările viitorului. Acestea sunt principiile care ne vor ajuta să construim o Românie puternică și prosperă și voi, cetățenii noștri, aveți un rol important în această luptă.” Etc.

Seamănă. Nu e greu, trebuie să recunoaștem. Porecla „robotul” nu vine de nicăieri în cazul lui Iohannis. Iată că acum președintele țării poate să-și concedieze scriitorii de discursuri, o economie de la buget și pentru Cotroceni, și pentru noi toți. De ce seamănă? Pentru că această formă de Inteligență Artificială nu face „decât” să anticipeze secvențe de cuvinte. Dacă folosești o limbă plină de clișee, vei fi foarte ușor de imitat.

Mai rău e că am luat câteva bucăți din ultimele declarații ale lui Iohannis, atenție, răspunsuri date jurnaliștilor!, nu discursuri, le-am băgat în pagina de verificare, prin care afli dacă un text este generat de un om sau de inteligența artificială și răspunsul a fost ferm: „The classifier considers the text to be likely AI-generated.”- „Clasificatorul consideră că textul este probabil generat de AI.”

Unul dintre fragmentele de discurs real al lui Iiohannis, verificat cu inteligența artificială

Deci nu știu ce e mai grav, că acest chatbot poate genera un infinit discurs care să semene cu vorbele președintelui sau că acest program nu recunoaște că cele declarate de Iohannis sunt emise de un om în carne și oase.

Mă rog, să nu-l nedreptățim pe Iohannis, multe discursuri politice intră ușor la categoria „compuse de ceva mașinărie”. De altfel, ce e miraculos la această platformă nu e partea creativă, ci tocmai capacitatea de a reproduce platitudinile din limbajul cotidian, fie el politic, mediatic, artistic, academic. Tot ce înseamnă clișeu, previzibil, vorbă de dragul vorbei e duplicat cu din ce în ce mai mare acuratețe.

De aceea și unele din primele efecte comic-îngrijorătoare au fost ușurința cu care acest bot poate trece examenele unei facultăți standard. Nu e vina inteligenței artificiale, sunt chestiuni care arată doar cât de formalizat și lemnos a ajuns parcursul academic în unele zone. Peisajul școlar oricum producea șablon pe bandă rulantă, examenele de acum cer mult clișeu și puțină creativitate, iar apariția unor astfel de instrumente populare ar trebui să ne arate că e periculos să lenevim în zona previzibilului și a hârțogăraiei inutile pentru diplome.

Mitul originalității e doar un mit. Mult mai important va fi cât de bine putem recunoaște clișeul, cât de bine vom ști cum e el produs.

În ultima săptămână, după ce unii ziariști de la publicații mari au avut acces la platforme de testare a unor chatboți (cu precădere, la cel produs de Microsoft pentru motorul său, Bing) știrile au fost mai mult tabloidale. Articolul din New York Times despre cum botul a început să flirteze cu ziaristul și să-i spună că are o căsnicie nefericită a făcut rapid înconjurul lumii. Ziaristul respectiv a văzut în direct cum Sidney (numele botului Microsoft) o ia razna, însă inginerii consultați nu au părut impresionați: când încerci să tragi inteligența artificială în afara zonei de predictibilitate, o ia razna. Mai rău e atunci când companii precum McDonalds, care au implementat astfel de instrumente artificiale în unele locuri din SUA, s-au trezit cu plângeri că boții respectivi îți băgau și muștar la înghețata cu vanilie, oricât ai fi protestat.

A fost și marketing

ChatGPT, versiunea care face furori, s-a lansat în toamna trecută. Aparține companiei OpenAI, companie cu mai mulți fondatori, dintre care mai cunoscuți erau Sam Altman, Elon Musk era și el pe acolo, beneficiind și de o investiție de un miliard de dolari din partea Microsoft. Această platformă de discuții cu inteligența artificială a avut un succes instantaneu. Un succes care a fost asigurat și de o campanie foarte agresivă de marketing pe rețelele de socializare. Am realizat dimensiunea promovării când am deschis TikTok-ul. Toți influencerii de pe acolo se jucau cu ChatGPT. 90% îl vorbeau de bine: genera texte credibile, simpatice, genera linii de cod, făcea foarte multe lucruri. Acum are toată lumea o părere despre acest motor de generare a cuvintelor potrivite sau a unor imagini, după comenzile date.

Utilități sunt multe, urmările sunt greu de anticipat, cert e că vor mai dispărea și mai multe joburi redundante. Partea rea e că mai toți facem joburi redundante, doar 1% dintre noi sunt de neînlocuit.

Ca de obicei, problema nu e tehnologia, ci nevoia acută de monetizare, și cum vor scoate toate aceste minunății pe piață pentru a produce bani. Deja există un abonament pentru mai multe funcții ale „openai”. Și motorul Google a fost un instrument minunat, dar a ajuns folosit la vândut mărfuri bine țintite și la distrus orice formă de credibilitate a unei prese nevoite să învețe să imite un soi de limbaj robotizat, într-o vânătoare isterică după clickuri și publicitate.

Apariția unor siteuri precum openai.com a fost imediat primită de presă cu entuziasm suicidar. Mie mi-a sărit instant în față de pe o rețea de socializare un clip în care un adolescent se bucura că nu mai are de făcut teme, că i le scrie robotu‘. Să vedem ce job vei găsi, poate-ți găsește robotul, mi-am zis cu ură de boșorog. Rețelele de socializare au jubilat. Ura!!, studenții vor putea cere site-ului să le scrie un referat și vor primi referatul imediat.

„Năstrușnic întocmită mai este și lumea asta! Orice ființă trăitoare pe pământ nărăvește să se ia după alții și care mai de care caută să se maimuțărească.”, scria Gogol.

Nu apăruseră computerele, dar scriitorii buni, adică cei care înțeleg esența mecanică a limbajului, au știut dintotdeauna că suntem la rândul nostru destul de mult îngropați în inerție și previzibil. Noile tehnologii ne-o arată. Și, într-o goană a profitului, s-ar putea să ne învețe pe și mai mulți să maimuțărim un robot nu tocmai reușit.

Conceptul de „learning machine” are această latură întunecată: că nu învață neapărat tot timpul cum să ajungă ca noi, ci are tendința, accentuată de piață, de a ne face pe noi să învățăm cum să ne comportăm ca niște mașinuțe docile.

Revoluția e reală, cei care știu să învețe singuri chestii, cu ajutorul computerului vor avea o etapă interesantă. Însă, da, vor dispărea slujbe, vor fi necesare soluții istețe pentru diversificarea pieței muncii. Cât despre educație, profesorii ar trebui deja să învețe elevii cum să folosească ChatGPT nu la furat, ci la obținut forme noi de expresie.

