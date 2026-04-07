Reamintesc ultimatumurile („decizii irevocabile”, după toate definițiile acreditate), cu sentimentul că întocmesc o fișă clinică. Pe 21 martie, @realDonaldTrump emite pe Truth Social primul ultimatum de 48 de ore, somând Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz, în caz contrar amenințând că „Statele Unite vor lovi și vor șterge de pe fața pământului diferitele lor CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE” (majusculele îi aparțin). Se precipită la foarte scurt timp și prelungește termenul cu 5 zile (până pe 28 martie), motivând „negocieri productive” cu Iranul și dorința fierbinte a acestuia de a încheia pacea. Regimul de la Tehran nu confirmă nimic. Imperturbabil, liderul de la Casa Albă își continuă confabulațiile, anunțând omenirea că Iranul „imploră” o încetare a focului. Stabilește, deci, un nou ultimatum, pentru 6 aprilie, amenințând cu „iadul” dacă nu va fi respectat.

Pe 3 aprilie adaugă amenințării cu iadul „și alte măsuri”. Pe 5 aprilie, prelungește ultimul ultimatum cu 48 de ore, respectiv până mâine (marți, 7 aprilie, ora 20, pe coasta de Est a SUA, respectiv miercuri, ora 3:00 pe fusul nostru orar). Ceea ce Donald J. Trump declară că intenționează să facă este, după cum a afirmat în scris, să serbeze cu bombe „ziua centralelor electrice și a podurilor”. Această acțiune, ca și amenințarea că va întoarce Iranul în epoca de piatră sunt adresate, evident, nu doar Gărzilor Revoluționare. Despre ayatollahi nu se mai prea vorbește, nici la ei acasă, războiul americano-israelian reușind în doar cinci saptămâni să împingă regimul dinspre unul teocratic spre o atroce dictatură militară.

A bombarda centralele înseamnă a paraliza spitalele, a opri instalațiile de tratare și pompare a apei, unindu-i pe toți iranienii sub steag. Inclusiv pe protestatarii cărora Trump a recunoscut duminică la Fox News, cu o uluitoare nonșalanță, că le-a furnizat arme: “Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Şi cred că au rămas la kurzi”!…

(Despre afirmațiile a-bra-ca-da-bran-te făcute ieri seară în conferința de presă de la Casa Albă, nu am calificarea necesară să mă pronunț).

Iadul pe care Trump și Administrația sa îl flutură iranienilor este riguros teoretizat drept „crime de rărzboi”, într-o Scrisoare deschisă, un document de analiză semnat de peste 100 de experți în drept internațional. Când credeam că soarta omenirii atârnă de Aberatorul de la Washington și curtea sa de lingăi solemni, Scrisoarea celor 100 ne redă speranța că societatea americană mai are anticorpi la puterea malignă instalată acum la Casa Albă și care, din ultimatum în ultimatum, aruncă întreaga lume în haos.

„Noi, cei semnați mai jos, experți, profesori și practicieni în drept internațional rezidenți în SUA, vă scriem pentru a ne exprima profunda îngrijorare cu privire la încălcările grave ale dreptului internațional și la retorica alarmantă folosită de Statele Unite, Israel și Iran în actualul conflict armat din Orientul Mijlociu. Dată fiind legătura noastră cu Statele Unite, ne concentrăm aici asupra conduitei guvernului SUA, rămânând totodată îngrijorați de riscul producerii unor atrocități în regiune, inclusiv de riscurile continue la care guvernul iranian îi expune pe iranieni, prin represiunea violentă împotriva disidenței, cât și pe civilii din zona Orientului Mijlociu, prin atacurile ilegale continue asupra infrastructurii civile lansând arme explozive în zone dens populate.

A trecut o lună de când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iran. Inițierea campaniei a reprezentat o violare clară a Cartei Națiunilor Unite, iar conduita forțelor Statelor Unite de atunci încoace, precum și declarațiile unor înalți oficiali guvernamentali, stârnesc îngrijorări serioase cu privire la încălcări ale dreptului internațional, ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, inclusiv cu privire la potențiale crime de război. Afirmăm la unison importanța aplicării egale a dreptului internațional pentru toți, inclusiv țărilor care se autointitulează lideri globali.

Declarațiile recente ale unor înalți oficiali ai executivului SUA, care descriu drept «stupide» regulile ce guvernează angajarea militară și exaltă «letalitatea» în detrimentul «legalității», sunt profund alarmante și periculos de mioape. Atare afirmații, în special conjugate cu conduita observabilă a forțelor SUA, aduc atingere ordinii juridice internaționale și sistemului de drept internațional pentru promovarea căruia ne-am dedicat viața”.

Iată textul integral. Este o lectură obligatorie pentru sănătatea mentală a oricărui om de bună credință.

