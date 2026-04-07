Reamintesc ultimatumurile („decizii irevocabile”, după toate definițiile acreditate), cu sentimentul că întocmesc o fișă clinică. Pe 21 martie, @realDonaldTrump emite pe Truth Social primul ultimatum de 48 de ore, somând Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz, în caz contrar amenințând că „Statele Unite vor lovi și vor șterge de pe fața pământului diferitele lor CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE” (majusculele îi aparțin). Se precipită la foarte scurt timp și prelungește termenul cu 5 zile (până pe 28 martie), motivând „negocieri productive” cu Iranul și dorința fierbinte a acestuia de a încheia pacea. Regimul de la Tehran nu confirmă nimic. Imperturbabil, liderul de la Casa Albă își continuă confabulațiile, anunțând omenirea că Iranul „imploră” o încetare a focului. Stabilește, deci, un nou ultimatum, pentru 6 aprilie, amenințând cu „iadul” dacă nu va fi respectat.

Pe 3 aprilie adaugă amenințării cu iadul „și alte măsuri”. Pe 5 aprilie, prelungește ultimul ultimatum cu 48 de ore, respectiv până mâine (marți, 7 aprilie, ora 20, pe coasta de Est a SUA, respectiv miercuri, ora 3:00 pe fusul nostru orar). Ceea ce Donald J. Trump declară că intenționează să facă este, după cum a afirmat în scris, să serbeze cu bombe „ziua centralelor electrice și a podurilor”. Această acțiune, ca și amenințarea că va întoarce Iranul în epoca de piatră sunt adresate, evident, nu doar Gărzilor Revoluționare. Despre ayatollahi nu se mai prea vorbește, nici la ei acasă, războiul americano-israelian reușind în doar cinci saptămâni să împingă regimul dinspre unul teocratic spre o atroce dictatură militară.

A bombarda centralele înseamnă a paraliza spitalele, a opri instalațiile de tratare și pompare a apei, unindu-i pe toți iranienii sub steag. Inclusiv pe protestatarii cărora Trump a recunoscut duminică la Fox News, cu o uluitoare nonșalanță, că le-a furnizat arme: “Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Şi cred că au rămas la kurzi”!…

(Despre afirmațiile a-bra-ca-da-bran-te făcute ieri seară în conferința de presă de la Casa Albă, nu am calificarea necesară să mă pronunț). 

Iadul pe care Trump și Administrația sa îl flutură iranienilor este riguros teoretizat drept  „crime de rărzboi”, într-o Scrisoare deschisă, un document de analiză semnat de peste 100 de experți în drept internațional. Când credeam că soarta omenirii atârnă de Aberatorul de la Washington și curtea sa de lingăi solemni, Scrisoarea celor 100 ne redă speranța că societatea americană mai are anticorpi la puterea malignă instalată acum la Casa Albă și care, din ultimatum în ultimatum, aruncă întreaga lume în haos.

„Noi, cei semnați mai jos, experți, profesori și practicieni în drept internațional rezidenți în SUA, vă scriem pentru a ne exprima profunda îngrijorare cu privire la încălcările grave ale dreptului internațional și la retorica alarmantă folosită de Statele Unite, Israel și Iran în actualul conflict armat din Orientul Mijlociu. Dată fiind legătura noastră cu Statele Unite, ne concentrăm aici asupra conduitei guvernului SUA,  rămânând totodată îngrijorați de riscul producerii unor atrocități în regiune, inclusiv de riscurile continue la care guvernul iranian îi expune pe iranieni, prin represiunea violentă împotriva disidenței, cât și pe civilii din zona Orientului Mijlociu, prin atacurile ilegale continue asupra infrastructurii civile lansând arme explozive în zone dens populate.

A trecut o lună de când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iran. Inițierea campaniei a reprezentat o violare clară a Cartei Națiunilor Unite, iar conduita forțelor Statelor Unite de atunci încoace, precum și declarațiile unor înalți oficiali guvernamentali, stârnesc îngrijorări serioase cu privire la încălcări ale dreptului internațional, ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, inclusiv cu privire la potențiale crime de război. Afirmăm la unison importanța aplicării egale a dreptului internațional pentru toți, inclusiv țărilor care se autointitulează lideri globali.

Declarațiile recente ale unor înalți oficiali ai executivului SUA, care descriu drept «stupide»  regulile ce guvernează angajarea militară și exaltă «letalitatea» în detrimentul «legalității», sunt profund alarmante și periculos de mioape. Atare afirmații, în special conjugate cu conduita observabilă a forțelor SUA, aduc atingere ordinii juridice internaționale și sistemului de drept internațional pentru promovarea căruia ne-am dedicat viața”.

Iată textul integral. Este o lectură obligatorie pentru sănătatea mentală a oricărui om de bună credință.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
25 de ani de televiziune devin istorie. Realitatea TV și Realitatea Plus, închise de CNA în 7 ani pentru nereguli financiare. Lista acționarilor care au fentat statul din 2001 încoace

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
E filmarea care răstoarnă tot ce se credea! Cum a fost surprinsă menajera medicului ucis și incendiat. Femeia s-a întors la locul crimei! Ce au mai descoperit anchetatorii analizând imaginile
Unica.ro
E filmarea care răstoarnă tot ce se credea! Cum a fost surprinsă menajera medicului ucis și incendiat. Femeia s-a întors la locul crimei! Ce au mai descoperit anchetatorii analizând imaginile
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
BREAKING șocant! Marele artist a fost împușcat cu puțin timp înainte de concertul de la București! Are trei copii și o soție celebră
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING șocant! Marele artist a fost împușcat cu puțin timp înainte de concertul de la București! Are trei copii și o soție celebră
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Cum arată Luana Ibacka la 59 de ani. Fosta soție a lui Cabral a dezvăluit meniul care o menține în formă
Tvmania.ro
Cum arată Luana Ibacka la 59 de ani. Fosta soție a lui Cabral a dezvăluit meniul care o menține în formă

Alte știri

Prima locomotivă electrică nouă a ajuns la Autoritatea pentru Reformă Feroviară: Poate atinge 200 km/h
Știri România 20:13
Prima locomotivă electrică nouă a ajuns la Autoritatea pentru Reformă Feroviară: Poate atinge 200 km/h
„Suntem produsul cultural al celor care au construit lumea în care trăim”. Analiza a doi istorici despre cum ne influențează trecutul României alegerile prezente
Știri România 19:00
„Suntem produsul cultural al celor care au construit lumea în care trăim”. Analiza a doi istorici despre cum ne influențează trecutul României alegerile prezente
Parteneri
„N-avem niciun plan, îi trimitem la moarte!" Acuzația care cutremură America despre războiul cu Iran
Adevarul.ro
„N-avem niciun plan, îi trimitem la moarte!" Acuzația care cutremură America despre războiul cu Iran
Cine e Nicușor Dan de la naționala României? Motivul pentru care un fotbalist tricolor a primit porecla președintelui țării
Fanatik.ro
Cine e Nicușor Dan de la naționala României? Motivul pentru care un fotbalist tricolor a primit porecla președintelui țării
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

De ce a riscat o cântăreață din România să rămână fără oxigen. Experiment inedit într-o vitrină de pe Calea Victoriei din București: „Am simțit pe pielea mea”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:29
De ce a riscat o cântăreață din România să rămână fără oxigen. Experiment inedit într-o vitrină de pe Calea Victoriei din București: „Am simțit pe pielea mea”
„Chefi la cuțite” 7 aprilie 2026. Ultimii concurenți luptă pentru locurile rămase în bootcamp. „Jamie Oliver a shareuit pe social media creațiile mele culinare”
Stiri Mondene 17:00
„Chefi la cuțite” 7 aprilie 2026. Ultimii concurenți luptă pentru locurile rămase în bootcamp. „Jamie Oliver a shareuit pe social media creațiile mele culinare”
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Fulgy, fiul Clejanilor, ridicat de mascați după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
ObservatorNews.ro
Fulgy, fiul Clejanilor, ridicat de mascați după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Parteneri
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
GSP.ro
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Mediafax.ro
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Redactia.ro
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Anunțul făcut de medici
KanalD.ro
Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Anunțul făcut de medici

Politic

CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 19:21
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
25 de ani de televiziune devin istorie. Realitatea TV și Realitatea Plus, închise de CNA în 7 ani pentru nereguli financiare. Lista acționarilor care au fentat statul din 2001 încoace
Politică 18:59
25 de ani de televiziune devin istorie. Realitatea TV și Realitatea Plus, închise de CNA în 7 ani pentru nereguli financiare. Lista acționarilor care au fentat statul din 2001 încoace
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Gabi Tamaș a terorizat echipa Survivor: bătăi, amenințări și o decizie controversată luată de producătorii show-ului
Fanatik.ro
Gabi Tamaș a terorizat echipa Survivor: bătăi, amenințări și o decizie controversată luată de producătorii show-ului
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit