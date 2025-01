Nosferatu de „Anul nou care n-a fost”, prin prisma actualelor evenimente. De ce „Anul nou care n-a fost” e cel mai semnificativ film românesc din 2024

În weekend am pornit să văd cu Sașa (13 ani) „Nosferatu” lui Robert Eggers. Înainte de asta am sunat un prieten să întreb, poate mergem ca la Rapid - Dinamo. Zice: vezi că am încercat să merg cu fiica, luat bilete, dar e interzis minorilor. Așa că „Nosferatu” a picat.