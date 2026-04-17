Câteodată îi propui tu o idee. Nu este prea grozavă, dar măcar este o idee: „Hai la o bere!”. Plătești tu. Refuzul este categoric: „Trebuie să ies…”. Înțelegi și nu insiști: trebuie să iasă pe traseu, în oraș, să preia comenzile din aplicație și să le ducă la destinație. De șase ani face asta: curierat cu mașina sa, veche de 21 de ani. Din banii de curierat trăiește. Supraviețuiește.

Din banii câștigați trebuie să plătească chiria, întreținerea, telefonul, curentul, benzina, impozitul și altele. Nu l-ai întrebat niciodată ce mănâncă. Ți-a fost rușine. Dar fumează mult și bea cafea. Ca să fie treaz pe traseu. Câteodată îl împrumuți cu o sută, o sută cincizeci de lei, ca să-și pună câțiva litri de benzină în rezervor. Îți returnează banii conștiincios, nu-ți rămâne dator. Cu mai mulți bani nu poți să-l împrumuți, pentru că: a) n-ai nici tu bani de dat; b) știi că nu și-ar putea plăti datoria; c) nu este sustenabil. Are peste o mie de cărți, majoritatea vechi, dar le vinde prost (un leu exemplarul) și greu, la anticariate. Nu și-a mai cumpărat o pereche de pantofi de ani de zile. La ultima zăpadă și-a făcut fleașcă pantofii și șosetele. Nu l-ai auzit lăudându-se că și-ar fi cumpărat măcar o pereche de șosete.

Totuși, se laudă că un client i-a dat un bacșiș de 2,5 lei la o comandă de șase sticle de apă minerală, pe care le-a cărat până la etajul șase. Din păcate, cu criza asta, românii nu mai dau bacșișuri, constată deprimat prietenul tău. A ajuns să supraviețuiască de la o zi la alta.

Ți-e milă? Ciudat, nu ți-e milă. Dimpotrivă, ești furios pe el. Ești furios pe impasul în care a ajuns. Ești furios pe inconștiența și superficialitatea de care a dat dovadă o viață întreagă. O viață de ratat. Un ratat. Ăsta e prietenul tău: un ratat. Și simți că, dacă ai acest prieten ratat, pe care-l suni în fiecare zi, întrebându-l „cum merge”, îți ratezi și tu timpul; te ratezi și tu, alături de acest ratat. Dacă nu cumva, gândindu-te mai bine, ești și tu un ratat. Unul mai mic decât el.

Dar ceea ce te înspăimântă este că, în ultima vreme, nu mai aveți ce vorbi. El îți prezintă un bilanț al curselor efectuate într-o zi și lista plăților pe care trebuie să le facă săptămâna viitoare. Majoritatea, plăți amânate la limita posibilului. Îți face un eseu – doar este filolog! – despre puținul pe care îl câștigă, incluzând și bănuții pe care-i mai are: cinci lei și treizeci de bani, cincisprezece lei și douăzeci de bani… Trage de orice zecime de leu.

Te plictisește. Dacă ai ghinionul să-l suni în timpul unei curse, începe să-ți relateze cum este vremea în acel cartier – plouă mărunt și nu-i merg ștergătoarele – cât de aglomerat este traficul, ce fel de mașini depășește sau despre vreun bou care i-a tăiat calea. Te-a anunțat că a venit primăvara, spunându-ți că a trecut pe lângă un câmp de lucernă și trei cireși înfloriți. O fi asta în București, dar nu l-ai contrazis; l-ai crezut.

Astfel de relatări ar fi relaxante pentru tine, care doar îl asculți, din când în când îl aprobi – da, da, da – și îți imaginezi cum trage de volan, cum depășește, cum așteaptă la semafor, cum cară apa minerală și hamburgerii într-un bloc cu liftul defect. Este de-o seamă cu tine și are puține șanse să ajungă să trăiască dintr-o pensie minimă.

Poate va muri până la pensia de limită de vârstă – gândești cu păcat, păcatul tău. De ce să nu iei în calcul și varianta asta? Ce o să faci tu dacă prietenul tău va muri? N-are bani de coșciug. Va trebui să scoți tu bani din buzunar pentru înmormântare. Sau, dacă va fi posibil, în loc de coșciug îl bagi în hârbul de mașină și-l cobori în groapă. O groapă mare, pentru cei fără coșciug, care și-au trăit viața la volan.

Ce tâmpenie îți trece prin minte! Este firesc, pentru că nu aveți ce vorbi. Tu ai să-i spui niște noutăți, niște „breaking news” din viața ta. Nu sunt excepționale, dar sunt lucruri care ți s-au întâmplat. Simți că nu merită să i le împărtășești. Nu merită. Pentru că le arunci într-un om gol. N-are rost să-l umpli: este un ratat.

Și acest ratat nu mai are capacitatea să înțeleagă ce ți se întâmplă, ce te frământă, ce citești, ce te doare… Destule te dor. Dar pe el nu-l mai interesează, pentru că este disperat să supraviețuiască, pentru că a ajuns ca acel șoricel care aleargă aiurea pe un tambur, până când o să moară.

Și dacă vei muri tu înaintea lui? Va veni la înmormântare cu două flori. Nu va avea bani de flori. Nu va veni, pentru că va trebui să iasă pe traseu, să preia comenzi în orele cu tarifele mari ale aplicației, să ducă mâncare la clienți. Până la moarte.

De aceea nu mai aveți ce vorbi, nici despre viețile voastre, nici despre viețile altora. Și atunci, ce urmează? Nu-l mai suna. Nu-l mai căuta. Nu te mai gândi la el. Toată prietenia voastră începe acum cu o negație: nu mai vreau! Asta e o ruptură naturală și nevinovată. Nu mai reziști să-l privești în această oglindă. Nu te mai recunoști tu privindu-te în ea. Atunci, sparge oglinda! Gata, a murit prietenia voastră veche de mai bine de treizeci de ani. Te consolezi cu amintirile… Nici nu mai ții minte cum v-ați cunoscut.

Uite o idee! Sună-l și întreabă-l cum v-ați cunoscut. El este mai proaspăt în amintiri și dispus să bată câmpii pe seama lor. O să-i facă plăcere și tu o să simți că trăiești această prietenie care refuză să se declare ratată. Sună-l și întreabă-l cum de a mers atâta vreme prietenia asta între doi ratați! Sună-l – că, la ora asta, a intrat pe traseu – are ce să-ți povestească! 

De ce Nicușor Dan nu a participat la priveghiul pentru Mircea Lucescu și a evitat Arena Națională: „Am fost impresionat”
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
GSP.RO
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Cum radiezi o maşină în 2026 şi ce acte ai nevoie
Știri România 09:15
Cum radiezi o maşină în 2026 şi ce acte ai nevoie
Vremea în perioada 20 aprilie - 17 mai 2026: ploi în toată ţara săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în minivacanţa de 1 Mai
Știri România 08:28
Vremea în perioada 20 aprilie – 17 mai 2026: ploi în toată ţara săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în minivacanţa de 1 Mai
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Adevarul.ro
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Regizor român, film despre Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „E o poveste despre relația tată-fiu”
Fanatik.ro
Regizor român, film despre Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „E o poveste despre relația tată-fiu”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Alimentul banal care l-a salvat pe Mădălin Ionescu. Prezentatorul a trecut prin probleme serioase de sănătate: „Poate alții s-ar fi prăbușit”
Stiri Mondene 09:01
Alimentul banal care l-a salvat pe Mădălin Ionescu. Prezentatorul a trecut prin probleme serioase de sănătate: „Poate alții s-ar fi prăbușit”
Cine este Kaan Mirac Sezen, actorul care îl interpretează pe Cemo în serialul „Ai nimănui” de la Kanal D
Stiri Mondene 09:00
Cine este Kaan Mirac Sezen, actorul care îl interpretează pe Cemo în serialul „Ai nimănui” de la Kanal D
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Urmează o săptămână ploioasă în toată ţara. Cum va fi vremea de 1 Mai
ObservatorNews.ro
Urmează o săptămână ploioasă în toată ţara. Cum va fi vremea de 1 Mai
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Mediafax.ro
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Două mișcări tectonice azi-noapte în România! Seismele s-au produs la o diferență de doar 10 minute
KanalD.ro
Două mișcări tectonice azi-noapte în România! Seismele s-au produs la o diferență de doar 10 minute

Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru fără PSD. Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD își dau demisia
Politică 08:53
Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru fără PSD. Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD își dau demisia
Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
Politică 16 apr.
Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se va întâmpla în iunie
Fanatik.ro
Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se va întâmpla în iunie
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi