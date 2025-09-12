Cârcotașii o să vină să spună că inflația este de doar 9,9%, potrivit datelor comunicate astăzi de INS. Ok, bine, smiley, ok…

Cam de cinci ori mai mult decât inflația din zona euro: inflația medie acolo a fost de 2,1%, în ultimele 12 luni. Doar nu degeaba au îndepărtat România – Manole și premierii săi (toți) cărora le-a fost sfătuitor de încredere – definitiv, de zona euro: inflația este cel mai ticălos impozit prin care se fură puterea de cumpărare a populației. Iar politicile inflaționiste, cum sunt ale lui Manole și Bolojan, nu mă feresc să le apreciez drept ticăloase: decapitalizează populația și companiile, în beneficiul acționarilor privați ai „capitalurilor vagaboande”.

Și nu este singura veste rea, în cifrele de joi 11 septembrie date publicității de INS:

Cu pensiile și salariile înghețate, inflația în primele opt luni din 2025 a fost de 8,06%. Furt și delincvență financiară guvernamentală.

În plus, au mai furat câte ceva și de la pensii, prin introducerea contribuției de asigurări sociale pentru pensiile de peste 3.000 de lei (ceea ce depășește 3.000 de lei). Taxe mai mari, fără servicii suplimentare.

Dar ceea ce mă îngrijorează cel mai mult, este următorul aspect:

Prețurile doar în cele 31 de zile din luna august 2025 s-au majorat, pe ansamblu, cu 2,1%. Mai mult decât majorarea standard de TVA, de la 19% la 21% (2 puncte procentuale).

În esență, este o confirmare a ceea ce v-am mai spus, încercând să devoalez minciunile „reformistului” Bolojan:

Bolojan a mințit prin omisiune: atunci când a spus că „TVA este printre cele mai mici din Europa”. I-am spus-o și lui, personal, la guvern: anterior majorării TVA, în fapt o formă de represiune împotriva populației active, ca toate celelalte „reforme”, rata efectivă de TVA în România era de 12,4%. Adică a opta din Uniunea Europeană – cu alte cuvinte „matematicianului” Bolojan nu îi iese socoteala, pentru că citește de pe foaie niște concluzii rezultate conform modelului „garbage in-garbage out” – cu alte cuvinte, dacă te bazezi pe gunoaie de date, rezultatul este un gunoi.

După majorarea TVA, anticipam (cum i-am spus personal și lui Bolojan), că rata efectivă de TVA din România va ajunge a patra din Uniunea Europeană. Nu am motive să cred că m-am înșelat, așa cum nu m-am înșelat nici când am anticipat, înaintea tuturor, că inflația urcă la 10% în România. Deliberat, întrucât politica „reformiștilor” este de represiune financiară a propriei populației.

Și încă ceva:

Prețurile s-au majorat în august 2025, cu 2,1%. Mai mult decât majorarea cotei standarde de TVA (2 puncte procentuale).

Și este doar începutul.

Întrucât, acum vom asista la efectele de runda a doua: prețurile mai mari la energie electrică (+65% față de acum un an), TVA-ul majorat generalizat – de la medicamente până la cărți, combustibilii, vor antrena ceea ce se numesc „efecte de runda a doua”.

Faptul că majorarea TVA s-a transmis integral în prețuri (și chiar mai mult), îmi sugerează că agenții economici (companiile) nu au avut resursele să absoarbă o parte din majorări. Pe măsură ce vor trece următoarele luni, pe măsură ce dobânzile bancare ținute la cel mai înalt nivel de Manole vor continua să le amputeze businessul, vor trece la etapa următoare: disponibilizări.

Deja rata șomajului a urcat la un nivel nemaivăzut din pandemie: 5,8% (față de 5,4% în urmă cu un an). Ceea ce arată că sectorul privat pierde și renunță la locuri de muncă. Șomajul real va urca spre 8%, în condițiile în care Bolojan mănâncă gogoși că abia așteaptă sectorul privat să îi absoarbă pe disponibilizații de la stat.

Un alt mâncător de gogoși se dovedește a fi președintele României. Îl mai țineți minte pe Victor Ciorbea și cei 15.000 de specialiști ai săi? Victor Ciorbea cel care promitea „luminița de la capătului tunelului” – a urmat o recesiune de patru ani. Nicușor Dan ne promite, la final de 2026 „ieșirea din tunel”. Ca Ciorbea.

Pregătiți-vă de o recesiune deplină. Ca pe vremea lui Ciorbea. Și pregătiți-vă pentru o perioadă de patru ani în care, dacă politicile actuale de delincvență financiară de stat nu vor fi amputate cât mai rapid, populația și companiile românești vor fi ținta propriilor conducători, desigur „pro-Europa” și „pro-NATO”.

Păi, dacă sunt pro-Europa, de ce inflația este de 5 ori mai mare decât în Europa?

Păi, dacă sunt pro-Europa, de ce dobânzile sunt duble sau chiar triple față de Europa?

Cum poți cere și pretinde austeritate, tu, Bolojan, când îți transhumezi omul de încredere la Oradea, la guvern, persoană singură, în spațiu plătit din banii mei de 135 de metri pătrați? 40% din populația României trăiește în locuințe supraaglomerate – aproape cea mai mare rată din Europa (față de 16,8% media Uniunii Europene). Asta înseamnă că:

Patru din zece români nu au la dispoziție o sufragerie;

Patru din zece români nu au la dispoziție o cameră pentru un cuplu;

Patru din zece români nu pot să aloce din locuință o cameră individuală pentru o persoană de peste 18 ani

Patru din zece români nu pot aloca o cameră o cameră pentru doi copii, de același sex, în vârstă de 12-17 ani

Patru din zece români nu pot aloca o cameră individuală în care să locuiască doi copii cu vârsta sub 12 ani.

Dar apostolul austerității și delincvenței financiare de stat, nu are nicio reticență ca un singur om, fie el și șeful cancelariei lui, să stea în vilă de la RAAPPS, singur, pe 135 de metri pătrați + curte de 90 de metri pătrați. „Suprafața este corectă” a declarat șeful cancelariei.

În concluzie:

Austeritatea este pentru căței. Pentru ei – privilegiile, pe care le folosesc pentru a implementa ca politică de stat – delincvența financiară. Cum era vorba aia cu patrupedul care s-a urcat în copac?

