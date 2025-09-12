Cârcotașii o să vină să spună că inflația este de doar 9,9%, potrivit datelor comunicate astăzi de INS. Ok, bine, smiley, ok…

Cam de cinci ori mai mult decât inflația din zona euro: inflația medie acolo a fost de 2,1%, în ultimele 12 luni. Doar nu degeaba au îndepărtat România –  Manole și premierii săi (toți) cărora le-a fost sfătuitor de încredere – definitiv, de zona euro: inflația este cel mai ticălos impozit prin care se fură puterea de cumpărare a populației. Iar politicile inflaționiste, cum sunt ale lui Manole și Bolojan, nu mă feresc să le apreciez drept ticăloase: decapitalizează populația și companiile, în beneficiul acționarilor privați ai „capitalurilor vagaboande”.

Și nu este singura veste rea, în cifrele de joi 11 septembrie date publicității de INS:

  • Cu pensiile și salariile înghețate, inflația în primele opt luni din 2025 a fost de 8,06%. Furt și delincvență financiară guvernamentală.
  • În plus, au mai furat câte ceva și de la pensii, prin introducerea contribuției de asigurări sociale pentru pensiile de peste 3.000 de lei (ceea ce depășește 3.000 de lei). Taxe mai mari, fără servicii suplimentare.
  • Dar ceea ce mă îngrijorează cel mai mult, este următorul aspect:
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”
Recomandări
Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Prețurile doar în cele 31 de zile din luna august 2025 s-au majorat, pe ansamblu, cu 2,1%. Mai mult decât majorarea standard de TVA, de la 19% la 21% (2 puncte procentuale).

În esență, este o confirmare a ceea ce v-am mai spus, încercând să devoalez minciunile „reformistului” Bolojan:

  • Bolojan a mințit prin omisiune: atunci când a spus că „TVA este printre cele mai mici din Europa”. I-am spus-o și lui, personal, la guvern: anterior majorării TVA, în fapt o formă de represiune împotriva populației active, ca toate celelalte „reforme”, rata efectivă de TVA în România era de 12,4%. Adică a opta din Uniunea Europeană – cu alte cuvinte „matematicianului” Bolojan nu îi iese socoteala, pentru că citește de pe foaie niște concluzii rezultate conform modelului „garbage in-garbage out” – cu alte cuvinte, dacă te bazezi pe gunoaie de date, rezultatul este un gunoi.
  • După majorarea TVA, anticipam (cum i-am spus personal și lui Bolojan), că rata efectivă de TVA din România va ajunge a patra din Uniunea Europeană. Nu am motive să cred că m-am înșelat, așa cum nu m-am înșelat nici când am anticipat, înaintea tuturor, că inflația urcă la 10% în România. Deliberat, întrucât politica „reformiștilor” este de represiune financiară a propriei populației.

Și încă ceva: 

Prețurile s-au majorat în august 2025, cu 2,1%. Mai mult decât majorarea cotei standarde de TVA (2 puncte procentuale). 

Și este doar începutul. 

Întrucât, acum vom asista la efectele de runda a doua: prețurile mai mari la energie electrică (+65% față de acum un an), TVA-ul majorat generalizat – de la medicamente până la cărți, combustibilii, vor antrena ceea ce se numesc „efecte de runda a doua”.

Faptul că majorarea TVA s-a transmis integral în prețuri (și chiar mai mult), îmi sugerează că agenții economici (companiile) nu au avut resursele să absoarbă o parte din majorări. Pe măsură ce vor trece următoarele luni, pe măsură ce dobânzile bancare ținute la cel mai înalt nivel de Manole vor continua să le amputeze businessul, vor trece la etapa următoare: disponibilizări.

Deja rata șomajului a urcat la un nivel nemaivăzut din pandemie: 5,8% (față de 5,4% în urmă cu un an). Ceea ce arată că sectorul privat pierde și renunță la locuri de muncă. Șomajul real va urca spre 8%, în condițiile în care Bolojan mănâncă gogoși că abia așteaptă sectorul privat să îi absoarbă pe disponibilizații de la stat.

Un alt mâncător de gogoși se dovedește a fi președintele României. Îl mai țineți minte pe Victor Ciorbea și cei 15.000 de specialiști ai săi? Victor Ciorbea cel care promitea „luminița de la capătului tunelului” – a urmat o recesiune de patru ani. Nicușor Dan ne promite, la final de 2026 „ieșirea din tunel”. Ca Ciorbea.

FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk
Recomandări
FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk

Pregătiți-vă de o recesiune deplină. Ca pe vremea lui Ciorbea. Și pregătiți-vă pentru o perioadă de patru ani în care, dacă politicile actuale de delincvență financiară de stat nu vor fi amputate cât mai rapid, populația și companiile românești vor fi ținta propriilor conducători, desigur „pro-Europa” și „pro-NATO”.

Păi, dacă sunt pro-Europa, de ce inflația este de 5 ori mai mare decât în Europa?

Păi, dacă sunt pro-Europa, de ce dobânzile sunt duble sau chiar triple față de Europa?

Cum poți cere și pretinde austeritate, tu, Bolojan, când îți transhumezi omul de încredere la Oradea, la guvern, persoană singură, în spațiu plătit din banii mei de 135 de metri pătrați? 40% din populația României trăiește în locuințe supraaglomerate – aproape cea mai mare rată din Europa (față de 16,8% media Uniunii Europene). Asta înseamnă că:

  • Patru din zece români nu au la dispoziție o sufragerie;
  • Patru din zece români nu au la dispoziție o cameră pentru un cuplu;
  • Patru din zece români nu pot să aloce din locuință o cameră individuală pentru o persoană de peste 18 ani
  • Patru din zece români nu pot aloca o cameră o cameră pentru doi copii, de același sex, în vârstă de 12-17 ani
  • Patru din zece români nu pot aloca o cameră individuală în care să locuiască doi copii cu vârsta sub 12 ani.

Dar apostolul austerității și delincvenței financiare de stat, nu are nicio reticență ca un singur om, fie el și șeful cancelariei lui, să stea în vilă de la RAAPPS, singur, pe 135 de metri pătrați + curte de 90 de metri pătrați. „Suprafața este corectă” a declarat șeful cancelariei.

În concluzie:

Austeritatea este pentru căței. Pentru ei – privilegiile, pe care le folosesc pentru a implementa ca politică de stat – delincvența financiară. Cum era vorba aia cu patrupedul care s-a urcat în copac?

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Nu s-a sinucis.” Răsturnare de situație cum nu s-a mai văzut, în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei de 7 ani. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a șocat pe toți. Mărturia care schimbă absolut tot ce se credea: „Sâmbăta seara a..”
Viva.ro
„Nu s-a sinucis.” Răsturnare de situație cum nu s-a mai văzut, în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei de 7 ani. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a șocat pe toți. Mărturia care schimbă absolut tot ce se credea: „Sâmbăta seara a..”
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Unica.ro
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Fac ce vreau pe terenul meu!”
GSP.RO
Gigi Becali, implicat într-un nou scandal: „Fac ce vreau pe terenul meu!”
Raportul Curții de Conturi la ANS: rente viagere pentru 5 foști sportivi decedați » „Doar în România se putea ajunge ca morții să fie și plătiți!”
GSP.RO
Raportul Curții de Conturi la ANS: rente viagere pentru 5 foști sportivi decedați » „Doar în România se putea ajunge ca morții să fie și plătiți!”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

„Răpit și jefuit în România”: Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, povestește calvarul prin care a trecut în taxiul luat din Otopeni
Știri România 12:15
„Răpit și jefuit în România”: Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, povestește calvarul prin care a trecut în taxiul luat din Otopeni
Șosea blocată pe Valea Oltului, în zona Bujoreni, de un accident între două TIR-uri
Știri România 11:53
Șosea blocată pe Valea Oltului, în zona Bujoreni, de un accident între două TIR-uri
Parteneri
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
Fanatik.ro
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
Cum îți poți cumpăra vechimea pentru pensie în 2025. Prețul unui an de cotizare
Financiarul.ro
Cum îți poți cumpăra vechimea pentru pensie în 2025. Prețul unui an de cotizare

Monden

Mirela Retegan îi ia apărarea Catincăi după scandalul fiicei Calina de la Asia Express 2025: „Așa trebuie să se comporte o mamă”
Stiri Mondene 12:05
Mirela Retegan îi ia apărarea Catincăi după scandalul fiicei Calina de la Asia Express 2025: „Așa trebuie să se comporte o mamă”
Cătălin Scărlătescu a recunoscut ce a făcut toată vara, după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „În fiecare zi”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:56
Cătălin Scărlătescu a recunoscut ce a făcut toată vara, după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „În fiecare zi”
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
ObservatorNews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
GSP.ro
Scandal de prima pagină! Imaginea cu el și văduva lui Diogo Jota a apărut pe copertă: „Persoana care a ales această fotografie nu merită să fie fericită”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Mediafax.ro
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie
KanalD.ro
Un român a dispărut fără urmă în Germania! Liviu Tarabaș este de negăsit din luna august. Apelul făcut de familie

Politic

Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Politică 11 sept.
Ciprian Ciucu a făcut anunțul despre alegerile la Primăria Capitalei: PSD ne-a spus că nu doreşte alegeri în acest an
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Exclusiv
Politică 11 sept.
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice