Nu doar a „șpagă de supraviețuire” miroase la Palatul Victoria. Ci și a gogoși și analfabetism economic

Dacă nu, opriți-vă din citit aici, și căutați o altă opinie care să conveargă propriei păreri – gen „Bolojan salvează economia”.

Dar dacă răspunsul este nu știu, sau vreau să aflu mai mult, pun mai jos și câteva argumente, pornind de la următoarele constatări:

În opinia mea, de multe ori nu e vorba că Bolojan nu înțelege mecanismele „fine” ale economiei, dar chiar nu le înțelege pe cele mai simple. Deși este matematician, în economie are probleme grave în a înțelege care este „deîmpărțitul” și care este „împărțitorul”.

Conștient fiind de acest lucru, el este „dirijat” (ca și matematicianul Dan cu propunerile sale de șefi la SRI și SIE), prin diverși „consilieri”/demnitari – gen „spăguitorul de supraviețuire” Dragoș Anastasiu, dar mai ales, prin „alții”.

Fundamentele înțelegerii economiei de către Bolojan pare rezultatul răsfoirii revistei „presei”.

Un caz concret – în conferința de presă de la guvern din 2 septembrie, când a fost întrebat, de foarte mult bun simț: „câți oameni vor fi dați afară, ce cheltuieli ați economisi și cât ar crește rata șomajului în România cu aceste concedieri în administrația publică”.

„Vă rog să faceți un calcul…” Avem un premier leneș, căruia îi e lehaamite să ne spună fundamentări riguroase?

Recomandări Cazul controversat al gemenelor exmatriculate, cu nota 4 la purtare pentru bullying. Cum a reușit mama elevelor să le „salveze” anul școlar

„130.000 de angajați efectiv din administrația publică locală, din care, așa cum v-am spus, se vede evident că o parte sunt în plus. De ce? Pentru că primării identice, cu probleme identice au număr de angajați diferit. Și primăria cu număr de angajați mai mic merge cel puțin la fel de bine ca și primăria supradimensionată, doar că banii pe care îi primește îi folosește în mod direct pentru cetățeni. 10% înseamnă 13.000 de posturi – se poate face un calcul pentru 5% pentru 15%”… a spus Bolojan.

Ilie Bolojan prezintă situația posturilor din Administrația locală din România, la conferința de presă din 2 septembrie 2025, de la Palatul Victoria. Foto: Octav Ganea / Inquam Photos

Pentru a-și susține teoria creșterii economice și revenirii economiei prin măsuri recesioniste, pare că domnul Bolojan inventează cifre. Gen 130.000 de angajați în administrația publică locală.

Oricum ai da-o, cei 130.000 de angajați din administrația publică locală nu „pică” pe cele mai recente date oficiale comunicate de Ministerul Finanțelor, pentru iunie 2025, acolo unde finanțele declară în dreptul autorităților executive locale numărul de 281.520 de posturi ocupate. Deci, care 130.000?

Recomandări Vladimir Putin vrea să atace „călcâiul lui Ahile al NATO”, susține un fost șef al serviciile militare britanice: „Ar fi un dezastru pentru aliați”

Este legitim să mă întreb dacă nu cumva domnul Bolojan a citit de pe o foaie că ar fi bine să dea afară cam 15.000 de salariați din sectorul public anul acesta, și a inventat cifra de 130.000, ca să iasă procentul spre 10%? Dacă răspunsul este da, atunci acesta este un argument că domnul Bolojan este „dirijat”, fiind genul de reformist cu scopul de a băga bani în propria gură.

O să vă întrebați: dirijat de cine?

Nu am un nume și un prenume, dar pot să vă mărturisesc ce mi-a spus, în urmă cu ceva timp, un om foarte informat: „Securitatea nu l-a trădat pe Ceaușescu în decembrie 1989. Continuau să îi dea informațiile, dar nu îi ofereau și interpretarea lor. Apoi, imediat după ce a zburat cu elicopterul, au preluat puterea”.

Întrebările lui Adrian, din conferință de la guvern, au fost perfect legitime. Spre exemplu: cât ați economisi?

Din nou, răspunsul lui Bolojan a demonstrat că este un palavragiu cu parfum de analfabetism economic. Gen guru la microfon, falimentar pe hârtie.

Recomandări Școala începe cu proteste și haos: mii de elevi nu știu dacă intră luni în clase în anul școlar 2025-2026. Profesorii anunță boicot și marș la București

Faptul că Bolojan nu a răspuns, arată că fie nici nu și-a pus problema și că încearcă să vândă promisiuni cumpărând naivitate, sau că minte în mod conștient privind importanța „reformei” sale.

Și totuși, cât ar economisi?

Pun aici extras din datele oficiale ale Institutului Național de Statistică, cele mai recente, pentru luna iunie 2025, care ne arată că, câștigul salariul mediu brut pe economie (privat + public) a fost de 9.246 de lei, iar cel net, de 5.539 de lei. Și mai pun ceva:

Vedem din aceste cifre că:

Da, salariul mediu net în sectorul public este mai mare decât cel pe economie: 7.215 lei lunar, față de 5.539 de lei, ceea ce în opinia mea este o distorsiune cauzată în principal de toleranța sistemului față de cei care fură de la buget, ceea ce Bolojan face mai abitir (majorează taxele contribuabililor corecți) de când a devenit premier. Nu cumva această distorsiune este creată de până la cei un milion de români care deși sunt în vârstă de muncă, nu apar ca salariați, al doilea cel mai mare procent din UE (după Italia)? Și cine e de vină pentru favorizarea muncii la negru și a firmelor-fantomă?

Nu cumva această distorsiune este creată de până la cei un milion de români care deși sunt în vârstă de muncă, nu apar ca salariați, al doilea cel mai mare procent din UE (după Italia)? Și cine e de vină pentru favorizarea muncii la negru și a firmelor-fantomă? Estimarea „economiilor” pentru darea a 13.000 de oameni afară o voi face însă eu, pentru că Bolojan e prea preocupat să ne vândă iluzii, ca fiind soluții miraculoase.

Estimarea o fac la salariul mediu net din sectorul public (restul, sunt taxe care în principal se duc tot la stat).

Deci, cât ar însemna 13.000 de salarii nete pe care statul român nu le-ar mai achita, prin „marea reformă”?

13.000 x 7.215 lei, adică 93,9 milioane de lei lunar, adică 1,12 miliarde lei în 12 luni (circa 222 de milioane de euro.

Adică, cel mult 0,05% din PIB, adică nimic, la un deficit bugetar de peste 8% din PIB.

Spre comparație, dobânzile plătite în primele șapte luni ale anului s-au majorat cu 9,8 miliarde de lei față de perioada similară din 2025, și au ajuns la un total de 31,7 miliarde de lei, respectiv 1,7% din PIB, și doar în iulie 2025 față de iunie 2025 (o lună), cu peste două miliarde de lei – de 20 de ori mai mult decât ar economisi într-un an, maxim, prin extincția celor 13.000 (nu are în vedere costurile cu șomajul, taxele care rămân la buget totuși, și impactul asupra consumului). Deci, Bolojan vrea extincția.

În fapt, reducerea cheltuielilor ar fi de până la cinci ori mici decât cei 0,05% din PIB, maxim estimați, respectiv spre 0,01% din PIB în urma „reformei”, pentru că:

Când vor fi dați afară cei 13.000 (dacă vor fi dați afară), statul va trebui să le plătească ajutorul de șomaj, ceea ce înseamnă că ceea ce iau pe mere, vor da pe pere.

Este rezonabil să presupui că un jurist de comună are un salariu mai mic (în general, nu mă refer la excepții), decât juristul de la Guvern – cel care crește valoarea salariului mediu în sectorul public.

Dacă „marea restructurare”, care e de fapt un fâs, se va face prin scoaterea la pensie, de fapt, economiile bugetare sunt chiar mult mai mici, întrucât muți o parte din capitolul bugetar „cheltuieli cu salarii”, în „cheltuieli cu pensii”.

În opinia mea, ceea ce este și mai îngrijorător este însă că dacă înțelegerea economiei de către domnul Bolojan îmbracă aspectul analfabetismului economic și șmenozelii, discursul său alunecă tot mai profund spre o caracterizare „de stupid”. Spre exemplu:

„În momentul de față, mediul privat din România, din foarte multe locuri, nu are pe cine angaja și cu cât facem aceste reduceri mai repede, cu atât vom economisi mai mulți bani de la statul român și nu vom fi puși în situația să creștem taxe și impozite, vom putea continua investiții care vor genera locuri de muncă. Dacă nu ne reducem cheltuielile nu vom putea asigura investițiile în ritmul pe care ni-l dorim. Acelea sunt locuri de muncă reală, în care se câștigă bani în mod cinstit”.

Să îi reamintesc lui Bolojan că deja a crescut taxe și impozite (TVA, accize, urmează impozite pe proprietate) și deja a tăiat investiții care generează locuri de muncă și a renunțat în mod bizar la fonduri europene din PNRR.

Adică, în sistemul public, locurile de muncă sunt „nereale”? Totuși, nu toți cei 1,3 milioane de bugetari sunt rentieri sau infiltrați politic, așa cum a fost chiar domnul Bolojan, fie când făcea parte din Comitetul EXIMBANK și lua mii de euro pe lună, fie când, cu doar 14% în alegeri, PNL l-a făcut președinte de partid, președinte de Senat, președinte interimar, și acum premier.

„Societățile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din acești oameni pentru că este nevoie pe piața forței de muncă privată și știți asta în toată România, de angajați”.

În special această declarație mie îmi arată că fie habar nu are ce se întâmplă acum cu economia, fie că, mai grav, este o persoană care încearcă să înșele, profitând de necunoștința sau buna credință a oamenilor.

În argumentarea acestei opinii arăt că:

încă din decembrie 2024, economia României a încetat să mai creeze locuri de muncă. Piața forței de muncă a intrat în recesiune, și dacă nu ar fi fost plusul semnificativ de angajați din sectorul public în lunile octombrie-decembrie 2024, numărul de salariați total în România ar fi fost mai mic decât în 2023. Deci, în mod real, economia privată a pierdut locuri de muncă în 2024.

Piața forței de muncă a intrat în recesiune, și dacă nu ar fi fost plusul semnificativ de angajați din sectorul public în lunile octombrie-decembrie 2024, numărul de salariați total în România ar fi fost mai mic decât în 2023. Deci, în mod real, economia privată a pierdut locuri de muncă în 2024. Tendința s-a accentuat în 2025, rata șomajului fiind în creștere: în trimestrul I 2025, rata șomajului s-a majorat de la 5,9% la 6,2%. Deci economia privată a continuat să piardă locuri de muncă (numărul angajaților la stat s-a majorat).

Începând cu iulie 2025 (când prețul energiei electrice s-a majorat cu 60%) și cu august 2025 (când TVA-ul s-a majorat peste noapte, nenecesar), rata șomajului va continua să crească, pentru că Bolojan bagă economia în recesiune, cu măsurile sale nevrotice și nesemnificative, și duce inflația la peste 10%. Deci, economia privată va pierde locuri de muncă, și nu va mai angaja. Spre exemplu, recentele semnale privind disponibilizarea de personal OMV în România.

În concluzie, nu pot spune decât atât:

Bolojan e ca un magician prost: îți arată mâinile goale și așteaptă aplauze, în caz contrar amenințând cu demisia.

Eu cred că a trecut deja foarte repede perioada în care a putut înșela atenția pentru o vreme, pentru că, totuși, nu poate înșela cifrele, deși încearcă, dirijat, să le manipuleze.

De ce? Pentru că înțelege foarte puțin spre deloc din ceea ce este „dirijat” să facă. Singurul domeniu în care își propune să exceleze este vânzarea de „gogoși”.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE