Dacă te afli în etapa de documentare, salvează această listă și folosește-o la următoarea programare. Întrebările de mai jos te ajută să obții informații clare despre croială, personalizare și procesul de realizare.  

1. Cum se realizează ajustările și câte probe sunt necesare?

Întreabă din start cum decurge procesul după ce alegi modelul. Rochia se face pe măsurile tale? Câte probe vei avea? În majoritatea cazurilor, sunt necesare două sau trei întâlniri pentru rezultate stabile.

Află dacă ajustările sunt incluse în preț pentru anumite praguri valorice și ce tip de modificări se pot face fără a afecta designul. Dacă atelierul are fabrică proprie, procesul devine mai flexibil, iar comunicarea cu echipa de croitorie este directă.

2. Pot combina bustul unui model cu fusta altuia?

Multe mirese descoperă că iubesc corsetul unei rochii tip sirenă (mulat pe corp până la genunchi) și fusta amplă a unui model A-line (strâmt în talie, evazat în jos). Întreabă dacă poți combina aceste elemente.

Într-un atelier specializat, croitoreasa poate adapta proporțiile astfel încât tranziția dintre bust și fustă să fie armonioasă. Discută deschis despre preferințele tale și cere sugestii în funcție de siluetă. De exemplu, dacă ai umeri lați, un decolteu în V poate echilibra linia corpului.

3. Ce trebuie să aduc la probă?

Vino pregătită. Adu pantofii sau un model cu aceeași înălțime a tocului. Lungimea rochiei depinde direct de acest detaliu.

Poartă lenjerie într-o nuanță apropiată de piele și, dacă știi că preferi un anumit tip de susținere, adu sutienul potrivit. Unele rochii au cupe integrate sau corset interior, iar echipa îți poate spune dacă mai ai nevoie de suport suplimentar.

Dacă ai deja voalul sau accesorii de păr, testează-le împreună cu rochia pentru a vedea imaginea completă.

4. Cum verific dacă rochia este confortabilă?

Nu te limita la oglindă. Mergi prin showroom, așază-te pe scaun, ridică brațele și simulează câțiva pași de dans. Observă dacă materialul te strânge în talie sau dacă bretelele alunecă.

Dacă alegi o rochie cu trenă, întreabă cum se prinde pentru petrecere și cât de ușor se manevrează. În majoritatea cazurilor, sistemul de prindere se fixează discret în spate. Testează-l chiar la probă.

O rochie din tull oferă volum și lejeritate, în timp ce satinul sau mikado păstrează o formă clară. Alege în funcție de stilul nunții și de cât timp vei purta rochia.

5. În cât timp este gata rochia și când ar trebui să fac prima programare?

Termenul de realizare diferă în funcție de model și disponibilitatea materialelor. Întreabă concret cât durează producția și când ar trebui să începi procesul.

Pentru utilizare uzuală, este recomandat să programezi prima probă cu câteva luni înainte de nuntă, astfel încât să ai timp pentru ajustări. O sesiune durează, de regulă, între 60 și 90 de minute, iar programarea se face telefonic sau direct pe site.

Dacă vrei să explorezi mai multe stiluri și opțiuni de personalizare, poți descoperi colecțiile din cadrul unui magazin de rochii de mireasa La Novia, unde modelele se realizează într-o fabrică proprie și pot fi adaptate în funcție de măsurile și preferințele tale.

6. Ce materiale se folosesc și cum se comportă în lumină?   

Cere informații despre compoziția materialelor. Dantela poate avea aplicații cusute manual sau broderie aplicată pe tull fin. Mătasea naturală respiră bine, iar mikado oferă structură și ținută.

Roagă consultantul să îți arate mostre și privește materialul în lumină naturală, dacă este posibil. Unele țesături devin mai transparente în lumină puternică, altele reflectă discret lumina în fotografii. Acest detaliu contează mai ales dacă ceremonia are loc în aer liber.

7. Cât se poate modifica rochia dacă apar schimbări de greutate?

Întreabă clar cu câte mărimi se poate ajusta modelul ales. În general, rochiile permit modificări limitate, iar schimbările majore pot influența proporțiile inițiale.

Discută și despre structura internă: corset, balene, fermoar sau șnur reglabil. Un corset cu șnur oferă flexibilitate suplimentară și ajută la ajustarea fină a taliei. Dacă știi că urmează o perioadă aglomerată, planifică probele cât mai aproape de eveniment.

8. Cum păstrez și îngrijesc rochia până la nuntă?

După ultima probă, rochia trebuie depozitată corect. Întreabă dacă o ții atârnată sau așezată în husă și dacă materialul necesită vaporizare înainte de eveniment.

Pentru rochiile cu volum mare, este recomandat să le păstrezi într-un spațiu aerisit, ferit de lumină directă. Află și dacă atelierul îți poate recomanda servicii profesionale de curățare după nuntă.

Folosește această listă ca ghid la următoarea probă. Notează răspunsurile, fă fotografii și discută deschis cu consultantul despre stilul tău, tematica nunții și preferințele personale. Programează din timp o vizită în showroom, testează mai multe croieli și acordă-ți răgaz să compari opțiunile. O decizie informată îți oferă claritate și încredere pe tot parcursul pregătirilor.

Parteneri
gsp
