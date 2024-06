Al treilea sezon al Film în Sat, cel mai mare eveniment cultural din mediul rural debutează între 28 - 30 iunie la Rășinari, Sibiu

„«Dacă eu pot, poți și tu» nu este un motto, este un fapt. O spun cu toată convingerea. Cultura m-a ajutat să-mi asum și să-mi depășesc condiția. Proiectul «Film în Sat» vine cu o şansă uriaşă pentru foarte mulţi copii și tineri din mediul rural: accesul la cultură,” spune Cuzin Toma, inițiatorul festivalului.

Cultura adună comunitatea, iar arta în toate formele ei va poposi în bătătură: filme, concerte, un spectacol de teatru și ateliere creative. Participanții vor avea oportunitatea de a-i cunoaște personal pe invitații festivalului, printre care se numără echipele filmelor de lungmetraj și scurtmetraj din program, actori de teatru și muzicieni apreciați, care vor participa la sesiuni de întrebări și răspunsuri și la întâlniri cu publicul.

La Rășinari se vor vedea două filme românești care au umplut sălile în ultimul an: vineri seară va fi proiectat „Libertate”, în regia lui Tudor Giurgiu, iar sâmbătă seară comedia „Visul”, în regia lui Cătălin Saizescu. Programul va fi completat și de o selecție de scurtmetraje românești. Pe scenă vor urca The Groovy Bastards, iar DJ Vasile va susține un jam session cu invitați. Festivalul va fi închis de spectacolul „Emigranții”, al Teatrului Mic din București, pe un text de Sławomir Mrożek, în regia lui Claudiu Istodor, cu Cuzin Toma și Tudor Istodor.

Sâmbătă, în prima parte a zilei, vor avea loc ateliere menite să contribuie la dezvoltarea creativității tinerilor și adulților din mediul rural prin artă, de la pictură la broderie și magie.

Programul complet al evenimentelor de la Rășinari este disponibil pe https://filminsat.ro/.

După succesul înregistrat de prima ediție, care a avut loc la Peștișani (Gorj) și Dolhasca (Suceava) în 2022, la care au participat peste 7000 de persoane, Film în Sat a revenit în 2023 cu 4 ediții, la Islaz (Teleorman), Cernătești (Dolj), Peștișani (Gorj) și Murighiol (Tulcea), aducând filmul și alte forme ale artei în fața unui public de peste 15.000 de persoane.

Evenimentele organizate sub conceptul „Film în sat” au pus 6 localități rurale pe harta turistic-culturală a României, iar comuna Peștișani, începând cu cea de-a doua ediție a festivalului, a fost declarată stațiune turistică.

Proiectul, organizat de Asociația Culturală „CUZIN TOMA – Dacă eu pot, poți și tu”, își propune să aducă mai aproape de sufletul omului filmele românești, atât de apreciate la marile festivaluri internaționale, dar atât de rar văzute de publicul larg din țara noastră.

Organizator: Asociația Culturală „CUZIN TOMA – Dacă eu pot, poți și tu”

Finanțator: Ministerul Culturii.

Cu sprijinul: Primăria Rășinari.

Sponsori: Frame Film, Meva Concept.

Văzut de: Radio Guerrilla.

Parteneri media: AARC – All About Romanian Cinema, Bookhub, Cărturești, Cinefan, filme-carti.ro, Happening, IQads, Liternet, MovieNews, Observator Cultural, Revista BIZ, Revista Film, Revista Golan, Scena9, Spotmedia, The Institute, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți.

