Suflet de România este festivalul care aduce la un loc mici producători locali, ateliere cu meșteșugari iscusiți, dansuri populare și concerte memorabile susținute, între alții, de Theo Rose, Damian Drăghici & Brothers, Nicolae Furdui Iancu, Nicoleta Voica, David Ciente, Maria Chivu și Grupul Jianca. În prima zi de festival, participanții pot vedea realizarea live a unui podcast special cu scriitorul Radu Paraschivescu și jurnalistul Cătălin Striblea.

Startul oficial va fi dat sâmbătă, la ora 12:00, după un tur al micilor producători și al artizanilor realizat de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, însoțită de Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României, numeroase oficialități, autorități centrale și locale și de reprezentanți Profi.  Zonele de activare din interiorul festivalului au nume care amintesc de satul românesc traditional, de la Ulița Copiilor, trecând prin Târgul Satului și Hanul Târgoveților, până la Drumul Artizanilor. Mai multe organizații neguvernamentale susținute de Profi în misiunea lor de a face bine sunt prezente în festival, oferind tuturor celor interesați  detalii și exemple concrete de implicare în cultură, educație, sănătate, mediu, sport, inovație și comunitate, mai  precis în cei șapte piloni de CSR spre care se îndreaptă susținerea Profi. 

Intrarea la Festivalul Suflet de România este liberă pe 25 și 26 aprilie, între orele 12:00 – 19:30. Participarea la toate activitățile este gratuită, iar accesul pe Domeniul Regal Săvârșin se poate face exclusiv prin poarta aflată pe DC74, pe Valea Troașului. 

Evenimentul este unul pentru întreaga familie, pentru copii fiind rezervate mai multe ateliere și surprize. Mai mult, pentru rehidratare sunt gândite puncte cu apă plată disponibilă gratuit pe parcursul întregului eveniment.

Festivalul Suflet de România încurajează comunitatea să se conecteze la valorile autentice, la gusturile bune și la tradițiile satului românesc prin intermediul unor experiențe trăite într-un cadru natural în care este recreată lumea rurală.  

Programul complet al Festivalului Suflet de România 2026

Festivalul Suflet de România, Ediția a IV-a  – Sâmbătă, 25 aprilie

12:00 – 13:00 | Muzică și activități în cadrul festivalului

13:00 – 13:30 | Piano Violin Duet

14:30 – 14:35 | Grupul de Tulnicărese “Apuseni”

14:35 – 14:38 | Deschiderea Oficială Suflet de România, cu reprezentanți Profi și Mega Image, reprezentanți ai Familiei Regale a României, oficialități

14:38 – 14:43 | Grupul de Tulnicărese “Apuseni”

15:00 – 15:15 | Ansamblul de dansuri Băgrinul

15:40 – 16:10 | Primul AChord și Atelierul de Folk

16:20 – 16:35 | Ansamblul Valea Mureșului

16:55 – 17:40 | Nicolae Furdui Iancu

18:00 – 19:10 | Damian Draghici & Brothers 

Festivalul Suflet de România, Ediția a IV-a- Duminică, 26 aprilie

12:00 – 12:10 | Muzică și activități în cadrul festivalului

12:10 – 12:45 | Ansamblul de copii cu chitări BegArt Timișoara

12:55 – 13:10 | Ansamblul de dansuri Băgrinul

13:15 – 13:50 | Nicoleta Voica

14:20 – 14:50 | Pragu de Sus

15:20 – 16:00 | Tribut Florian Pittiș – SUNT UN FRATE TÂNĂR

16:05 – 16:40 | Interviu și prezentare designer tradițional românesc reinterpretat

16:40 – 17:50 | David Ciente, Maria Chivu și Grupul Jianca

18:40 – 19:40 | Theo Rose

 Intrarea este gratuită.

Tradiție pentru susținerea producătorilor locali

Pentru Profi implicarea în comunitate este o tradiție căreia îi dedică timp și resurse, inclusiv Raftul cu Bunătăți Locale, cel mai amplu program de susținere a micilor producători locali artizanali. Dincolo de prezența la Raftul cu Bunătăți Locale din magazinele Profi, micii producători locali își spun poveștile și își prezintă oferta și pe cea mai amplă și premiată platformă națională de promovare a lor, Via-Profi.ro, prin intermediul căreia oricine poate porni într-o călătorie plină de savoare a gusturilor din România.

Prin numărul angajaților săi, Profi, parte din grupul Ahold Delhaize, este în topul angajatorilor privați din România. PROFI SUPER, PROFI GO și PROFI LOCO, formatele de magazin ale rețelei, au o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,6 milioane de clienți care zilnic își fac aici cumpărăturile. Mai bine de 94% dintre aceste produse provin de la parteneri din România.

Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Versul interzis minorilor, cântat de frații Velea în noua piesă, a scandalizat Internetul. Andreea Raicu nu s-a putut abține și a răbufnit: „Când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze….”
Libertateapentrufemei.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
Două orașe din România au interzis centralele de apartament în blocurile nou construite. Cum se face încălzirea locuințelor
Știri România 13:03
Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au documentat viața reală a diasporei românești: „Trebuie să vedem de ce românii pleacă într-un număr atât de mare”
Știri România 13:00
Palatele luxoase care uluiau România în anii ’90. Secretele vilelor extravagante care atrăgeau toate privirile
Adevarul.ro
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Andreea Raicu, reacție fermă după ce băieții Antoniei și ai lui Alex Velea au lansat piesa „Mamacita”: „Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă”
Stiri Mondene 13:29
Paris Jackson se dezice de filmul despre tatăl ei: „Știe exact ce a făcut Michael Jackson”. Tânăra ține legătura cu familia unor presupuse victime ale „Regelui Pop”
Stiri Mondene 13:16
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj
ObservatorNews.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
Furtuni violente vineri și sâmbătă. Ce județe sunt în pericol
Mediafax.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Ce se întâmplă în aceste momente cu soția preotului care și-a găsit sfârșitul în casa mistuită de foc, din Onești. Acum s-a aflat drama prin care trecuse părintele Clement
KanalD.ro
Sorin Grindeanu, noi declarații după consultările cu social-democrații privind ieșirea de la guvernare: „România se află la un punct de cotitură”
LiveText
Politică 13:42
25 de asociații civice îl somează pe președintele Nicușor Dan: „Respectați-vă mandatul primit de la cetățeni”
Politică 13:00
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Roland Garros, schimbare istorică! Ce se întâmplă odată cu ediția din 2026 a turneului: ATP și WTA au ajuns la un acord
Fanatik.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
